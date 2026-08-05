Oberliga: So starten die Teams aus Mecklenburg-Vorpommern in Saison

– Foto: Thomas Rinke

Die neue Saison der NOFV-Oberliga Nord beginnt für die Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern mit spannenden Aufgaben. Die TSG Neustrelitz, der FC Mecklenburg Schwerin, der SV Siedenbollentin, der FC Anker Wismar und die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock stehen vor ihren ersten Herausforderungen.

Die TSG Neustrelitz eröffnet ihre Saison am Samstag, 8. August 2026, beim SV Lichtenberg 47. Anstoß in der HOWOGE-Arena „Hans Zoschke“ ist um 13 Uhr. Die Partie wird von Schiedsrichter Nicholas Köhler geleitet. Für Neustrelitz beginnt die Spielzeit damit direkt mit einer Auswärtsaufgabe.

FC Mecklenburg Schwerin empfängt TuS Makkabi Berlin

Der Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Am Samstag um 14 Uhr ist TuS Makkabi Berlin im Sportpark Lankow zu Gast. Schiedsrichter der Begegnung ist Tobias Behm. Vor heimischer Kulisse geht es für die Schweriner um die ersten Punkte der Saison.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

SV Siedenbollentin mit Heimauftakt gegen Mahlsdorf

Auch der SV Siedenbollentin beginnt die Spielzeit vor den eigenen Fans. Am Samstag um 14 Uhr trifft die Mannschaft im Fritz-Reuter-Sportpark auf den BSV Eintracht Mahlsdorf. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Albert Lehmann.

FC Anker Wismar startet mit Heimspiel

Der FC Anker Wismar beginnt die neue Saison mit einer Partie vor heimischem Publikum. Am Samstag, 8. August 2026, empfängt die Mannschaft den Regionalliga-Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf. Anstoß auf dem Jahnsportplatz ist um 14 Uhr. Mit dem Auftaktspiel vor den eigenen Fans will Wismar erfolgreich in die neue Spielzeit starten.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00 PUSH

Hansa Rostock II startet zu Hause

Die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock beginnt ihre Saison am Sonntag, 9. August 2026. Das Team empfängt um 14 Uhr die SG Union 1919 Klosterfelde. Schiedsrichter der Begegnung ist Tom Rösler.