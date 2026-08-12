Oberliga: So lief der erste Spieltag für die MV-Vereine

Der SV Siedenbollentin, der FC Mecklenburg Schwerin und der FC Anker Wismar feiern jeweils einen erfolgreichen Start in die neue Saison in der NOFV-Oberliga Nord. Die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock muss sich nach einer späten Führung mit einem Punkt begnügen, während die TSG Neustrelitz eine besonders bittere Niederlage erlebt: Beim SV Lichtenberg 47 fällt der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit.
Siedenbollentin setzt ein Ausrufezeichen
Der SV Siedenbollentin ist mit einem überzeugenden 2:0 gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf in die Saison gestartet. Vor heimischem Publikum brachte Daniel Eidtner seine Mannschaft in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Damit war der Grundstein für einen erfolgreichen Auftakt gelegt.
Platzverweis beieinflusst Partie
In der 38. Minute musste Niklas Thiel mit einer Roten Karte vom Platz. Ab diesem Moment gestaltete sich die Aufgabe für Siedenbollentin etwas einfacher. In der 77. Minute sorgte Tom Kliefoth mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Der Auftakt war damit perfekt.
Nächstes Spiel
Für den SV Siedenbollentin geht es bereits am Freitag weiter. Um 20 Uhr tritt die Mannschaft bei der TSG Neustrelitz im Parkstadion an.
Schwerin gewinnt turbulente Partie
Auch der FC Mecklenburg Schwerin durfte am ersten Spieltag jubeln. Gegen TuS Makkabi Berlin setzte sich Schwerin mit 2:1 durch. Schon die Anfangsphase hatte es in sich: Neuzugang Soshi Fujioka erzielte in der 17. Minute das 1:0, ehe Teo Matkovic bei Makkabi nur zwei Minuten später die Rote Karte sah.
Zwei Platzverweise in kurzer Folge
Die turbulente Phase war damit noch nicht vorbei. In der 21. Minute erhielt Bashir Schultz vom FC Mecklenburg Schwerin die Gelb-Rote Karte. Trotz der personellen Unruhe ging es nach der Pause weiter Schlag auf Schlag. Kevin Akogo glich in der 47. Minute zum 1:1 aus, doch Elias Finn Szulczyk erzielte in der 68. Minute das 2:1. Dabei blieb es bis zum Ende.
Der FC Mecklenburg Schwerin ist am Sonntag beim SV Sparta Lichtenberg gefordert. Anstoß auf dem Sportplatz Fischerstraße ist um 14 Uhr.
Der FC Anker Wismar startete ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit. Gegen FC Hertha 03 Zehlendorf setzte sich Wismar vor eigenem Publikum mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel in der 43. Minute, als Max Hauer den einzigen Treffer der Begegnung erzielte.
Ein Tor entscheidet
Nach Hauer's Treffer blieb es bei der knappen Führung. Wismar brachte das 1:0 über die Zeit und feierte damit einen gelungenen Start in den ersten Spieltag. Für die Gäste aus Zehlendorf blieb dagegen trotz der engen Begegnung nichts Zählbares.
Für den FC Anker Wismar steht am Sonntag die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Lok Stendal an. Die Partie im Stadion „Am Hölzchen“ beginnt um 14 Uhr.
Hansa Rostock II gibt Führung aus der Hand
Die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock musste sich zum Auftakt mit einem 1:1 gegen die SG Union 1919 Klosterfelde begnügen. Die Rostocker gingen in der 56. Minute durch Dario Gebuhr mit 1:0 in Führung und durften zunächst auf einen Heimsieg hoffen.
Später Ausgleich verhindert perfekten Start
Doch Klosterfelde schlug zurück. In der 80. Minute erzielte Danny Mank den Ausgleich zum 1:1. Hansa Rostock II musste sich damit trotz der Führung mit einem Punkt zufriedengeben. Der späte Gegentreffer sorgte für einen Auftakt, der sich aus Rostocker Sicht sicher anders angefühlt haben dürfte.
Nächstes Spiel
Die zweite Mannschaft des F.C. Hansa Rostock trifft am Sonntag auf den FC Hertha 03 Zehlendorf. Gespielt wird um 14 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportplatz.
Neustrelitz erlebt bitteres Finale
Die TSG Neustrelitz musste dagegen eine besonders schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Beim SV Lichtenberg 47 entwickelte sich eine Partie, in der die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. John Gruber brachte Lichtenberg in der 27. Minute mit 1:0 nach vorn.
Schnelle Antwort und erneuter Rückstand
Neustrelitz fand jedoch umgehend zurück. Jean-Luca Beck erzielte in der 32. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach der Pause ging Lichtenberg erneut in Führung: John Dethlefs traf in der 60. Minute zum 2:1.
Spätes 2:2 reicht nicht
Die Neustrelitzer bewiesen erneut Moral und kamen zurück. In der 83. Minute erzielte Manuel Härtel den Treffer zum 2:2. Doch der Punktgewinn blieb aus. In der ersten Minute der Nachspielzeit verwandelte Kevin Owczarek einen Foulelfmeter zum 3:2 für Lichtenberg. Für Neustrelitz war es damit ein bitteres Ende nach einem zweimaligen Rückstand und zweimaligem Ausgleich.
Nächstes Spiel
Für die TSG Neustrelitz geht es bereits am Freitag weiter. Um 20 Uhr empfängt die Mannschaft den SV Siedenbollentin im Parkstadion.