Oberliga: So lief der erste Spieltag für die MV-Vereine

Nächstes Spiel

Für den SV Siedenbollentin geht es bereits am Freitag weiter. Um 20 Uhr tritt die Mannschaft bei der TSG Neustrelitz im Parkstadion an.

Schwerin gewinnt turbulente Partie

Auch der FC Mecklenburg Schwerin durfte am ersten Spieltag jubeln. Gegen TuS Makkabi Berlin setzte sich Schwerin mit 2:1 durch. Schon die Anfangsphase hatte es in sich: Neuzugang Soshi Fujioka erzielte in der 17. Minute das 1:0, ehe Teo Matkovic bei Makkabi nur zwei Minuten später die Rote Karte sah.

Zwei Platzverweise in kurzer Folge

Die turbulente Phase war damit noch nicht vorbei. In der 21. Minute erhielt Bashir Schultz vom FC Mecklenburg Schwerin die Gelb-Rote Karte. Trotz der personellen Unruhe ging es nach der Pause weiter Schlag auf Schlag. Kevin Akogo glich in der 47. Minute zum 1:1 aus, doch Elias Finn Szulczyk erzielte in der 68. Minute das 2:1. Dabei blieb es bis zum Ende.

Nächstes Spiel

Der FC Mecklenburg Schwerin ist am Sonntag beim SV Sparta Lichtenberg gefordert. Anstoß auf dem Sportplatz Fischerstraße ist um 14 Uhr.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 14:00 PUSH

Anker Wismar hält die Null