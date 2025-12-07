Oberliga: Schonnebeck und Uerdingen bleiben an Ratingen dran

Am Samstag setzte sich Ratingen 04/19 trotz anfänglichen Rückstands gegen die DJK Adler Union Frintrop durch. Die SpVg Schonnebeck bleibt dank des 2:1-Erfolges in einem turbulenten Spiel beim VfB Homberg auf sechs Punkte an den Ratingern dran.

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.

Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte. Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her. SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann

Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390

Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)

Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel) ________ Frintroper Führung währt nur kurz: Ratingen überwintert auf Platz eins

Frintrop hielt auf dem eigenen Platz gegen den Tabellenführer gut mit. Nach Hereingabe von Timo Dapprich köpfte Yannick Reiners auch noch zum Führungstreffer ein (38.). Dieser hatte aber nur kurz Bestand. Infolge eines Eckballs bugsierte Armin Deljkovic die Kugel über die Linie (45.). Mit dem einen Punkt wäre den Ratingern die Herbsmeisterschaft schon nicht mehr zu nehmen, doch die Gäste wollten noch mehr. Ali Hassan Hammoud vollendete zuerst einen Konter (62.) und schloss kurz darauf nach einer weiteren Umschaltaktion ab (67.). Als Rinor Rexha dann auch noch das 4:1 nachlegte, war der Sack schon zu (74.). In der Schlussphase konnte Reiners immerhin mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball für etwas Ergebniskosmetik sorgen (87.). DJK Adler Union Frintrop – Ratingen 04/19 2:4

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (77. Tristan-Tell Ornot), Leon Engelberg, Christian Büttner, Steffen Herzog (72. Yan Marcos Friessner Montas), Nils van den Woldenberg (82. Max Koltermann), Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Silas Yanik Niebaum), Leif Sören Linnig, Yannick Reiners, Joel Zwikirsch (72. Dominik Stukator) - Trainer: Marcel Cornelissen

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (84. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (77. Yannick Geisler), Sven Kreyer (80. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (84. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 Yannick Reiners (38.), 1:1 Armin Deljkovic (44.), 1:2 Ali Hassan Hammoud (62.), 1:3 Ali Hassan Hammoud (67.), 1:4 Rinor Rexha (74.), 2:4 Yannick Reiners (87.) ________ Wichtiger Dreier für Blau-Weiß Dingden

Im Duell der Aufsteiger hat sich Blau-Weiß Dingden im Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Haffke kurz nach der Pause (49.). In der Tabelle kletterte Dingden zumindest vorübergehend auf den achten Rang und hat mit 21 Punkten aber nur ein ganz knappes Polster vor den Abstiegsrängen. In dieser verrückten Liga fehlen vier Punkte zu Platz zwei, aber auch nach unten sind es nur drei Zähler, die Dingden über dem Strich steht. Holzheimer SG – SV Blau-Weiß Dingden 0:1

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (73. Amin Azdouffal), Niklas Harth (73. Abdelkarim Afkir), Arton Tolaj, Sakaki Ota (84. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (66. Dennis Höfling), Oscar James Callan, Yannick Joosten (65. Paul Wolf), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (86. Yannik Hundt), Jan-Niklas Haffke (84. Hannes Göring), Matties Volmering, David Hulshorst (67. Lasse Hoffmann), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (49.) ________ Das sind die Partien am Sonntag SpVg Schonnebeck rettet in Homberg 2:1 über die Zeit

Dank des 2:1-Erfolges beim VfB Homberg lässt die SpVg Schonnebeck den Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen zumindest nicht größer als die bisherigen sechs Punkte werden. Dabei standen ab der 26. Minute nur noch zehn Homberger auf dem Feld, nachdem Schlussmann Leon Schübel die Rote Karte wegen Notbremse gesehen hatte. Den zudem fälligen Strafstoß verwandelte Niko Bosnjak mit seinem 10. Saisontreffer gegen den frisch eingewechselten Kenneth Hersey. Das stellte den Spielverlauf bis hierhin allerdings auf den Kopf. Danach nutzten die Essener eine Weile die nun entstandenen Räume, ohne jedoch das zweite Tor nachzulegen. Vielmehr hätte Emre Demiri in der 58. Minute ausgleichen können. In der 64. Minute ließ Bosnjak für die SpVg noch aus, Luca Pinke traf dann zwei Minuten später jedoch aus 25 Metern zum 2:0, sein erstes Saisontor. Durch einen Handelfmeter kam Homberg in der 77. Minute dank Andres Gerardo Gomez Dimas noch einmal heran, und es wurde noch einmal heikel, als Schonnebecks Matthias Bloch die Ampelkarte sah (80.). Doch die drängenden Homberger kamen in Gleichzahl nicht mehr zum Ausgleich, Dimas vergab die beste Möglichkeit eingangs der Nachspielzeit. VfB Homberg – SpVg Schonnebeck 1:2

VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla (75. Leon Schütz), Justin Walker, Kilian Schaar, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (87. Alessio Tafa), Luca Thissen, Andres Gerardo Gomez Dimas, Emir Demiri, Johann Noubissi Noukumo (28. Kenneth Christopher Hersey) - Trainer: Stefan Janßen

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Kuhlmann, Darko Ilic, Robin Andre Brandner (83. Dacain Baraza), Luca Pinke (87. Philipp Schmidt), Timo Brauer (90. Henri Kvesa), Moritz Isensee, Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Niko Bosnjak (29. Foulelfmeter), 0:2 Luca Pinke (66.), 1:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (77. Handelfmeter)

Rot: Leon Schübel (26./VfB Homberg/)

Gelb-Rot: Matthias Bloch (80./SpVg Schonnebeck/) ________ 1. FC Kleve gibt Führung gegen dezimiertes Schwarz-Weiß Essen aus der Hand

Keinen Sieger gab es im Vergleich zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem 1. FC Kleve, was zwar für die Gäste eher ein Erfolg ist, sich nach dem Spielverlauf aber nur bedingt so anfühlen dürfte. Denn in der 27. Minute dezimierten sich die Gastgeber durch eine Rote Karte gegen Armen Shavershyan selbst, in der bis dahin torlosen Partie agierten die Schützlinge von Trainer Umut Akpinar mehr als eine Stunde in Überzahl. Die Gastgeber hatten zuvor die beste Torchance durch Marcello Romano gehabt, nach dem Wechsel hätte auch Tim Kaminski zur Führung treffen können, doch Ahmet Taner war zur Stelle. In der 50. Minute scheiterte Dario Gerling noch für Kleve, nur vier Minuten später machte er es mit seinem zweiten Saisontreffer dann besser. Eine Viertelstunde vor dem Ende erhielt der ETB einen sicher diskutablen Elfmeter nach Foul an Robin Urban, den Nico Lucas sicher verwandelte. Dabei blieb es bis zum Ende, in der Nachspielzeit sah mit Chihyun Jung ein weiterer Essener wegen Notbremse Rot. ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Kleve 1:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Armen Shavershyan, Nico Lucas (86. Elefterios Theocharis) (90. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (56. Simon Gawryluk), Youssef Kamboua (90. Efe Aldemir), Marcello Romano - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Juliano Ismanovski (79. Ilkay Arif Akpinar), Nermin Badnjevic (65. Joel Agbo), Diwan Duyar (83. Elias Reffeling), Dario Gerling (72. Ole Kook) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 185

Tore: 0:1 Dario Gerling (54.), 1:1 Nico Lucas (76. Foulelfmeter)

Rot: Armen Shavershyan (27./ETB Schwarz-Weiß Essen/)

Rot: Chihyun Jung (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Notbremse) ________ 1. FC Monheim ohne Chance gegen den VfB Hilden

Souverän mit 4:0 gewann der VfB 03 Hilden am Sonntag sein Gastspiel beim 1. FC Monheim, und war dabei zur Pause bereits auf Kurs. Denn Maximilian Wagener sorgte in einer bis dahin recht ausgeglichenen Partie nach einer unübersichtlichen Situation in Folge einer Ecke für die Gästeführung. Nach der Pause legte Routinier Pascal Weber dann das 2:0 nach, ehe die Monheimer aus der Distand durch Aleksandar Bojkovski beinahe verkürzt hätten. Stattdessen sorgte Etienne Feese mit Saisontreffer Nummer fünf 20 Minuten vor dem Ende für das 3:0 und die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende baute Emmanuel Yeboah sogar auf 4:0 aus, obwohl die Hildener da nach einer Roten Karte gegen Nils Arne Gatzke nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld waren. Zuvor hatten Talha Demir und Tom Hirsch Chancen zum 1:3 ausgelassen. Die Hildener sind somit nach 16 Spieltagen Vierter, während die Monheimer nur einen Sieg vor der Abstiegszone hängen bleiben. 1. FC Monheim – VfB 03 Hilden 0:4

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Emin Safikhanov, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Kaan Karaduman (65. Louis Polakowicz), Aleksandar Bojkovski (89. Atahan Cerrahoglu), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (59. Leonard Bajraktari), Zissis Alexandris (78. Timm Florian Bungert) - Trainer: Dennis Ruess

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener (66. Luke Kawabe), Nils Arne Gatzke, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (72. Roman Wakily), Mohamed Cisse, Etienne Feese (81. Emmanuel Yeboah) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Wagener (36.), 0:2 Pascal Weber (50.), 0:3 Etienne Feese (71.), 0:4 Emmanuel Yeboah (88.)

Rot: Nils Arne Gatzke (79./VfB 03 Hilden/Notbremse) ________ KFC Uerdingen siegt 2:1 im Derby gegen den TSV Meerbusch