Spielbericht
Yannick Reiners im Sandwich von zwei Ratingern.
Yannick Reiners im Sandwich von zwei Ratingern. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services.

Oberliga: Schonnebeck und Uerdingen bleiben an Ratingen dran

Der SV Biemenhorst sorgte für eine Überraschung am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein. Am Samstag sicherte sich Ratingen 04/19 die Herbstmeisterschaft - die ersten Verfolger lassen den Rückstand aber nicht größer werden.

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.

Am Samstag setzte sich Ratingen 04/19 trotz anfänglichen Rückstands gegen die DJK Adler Union Frintrop durch. Die SpVg Schonnebeck bleibt dank des 2:1-Erfolges in einem turbulenten Spiel beim VfB Homberg auf sechs Punkte an den Ratingern dran.

Biemenhorster Big Points im Tabellenkeller

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
3
1
Abpfiff

Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte.

Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her.

SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390
Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)
Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel)

________

Frintroper Führung währt nur kurz: Ratingen überwintert auf Platz eins

Gestern, 16:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
2
4

Frintrop hielt auf dem eigenen Platz gegen den Tabellenführer gut mit. Nach Hereingabe von Timo Dapprich köpfte Yannick Reiners auch noch zum Führungstreffer ein (38.). Dieser hatte aber nur kurz Bestand. Infolge eines Eckballs bugsierte Armin Deljkovic die Kugel über die Linie (45.). Mit dem einen Punkt wäre den Ratingern die Herbsmeisterschaft schon nicht mehr zu nehmen, doch die Gäste wollten noch mehr. Ali Hassan Hammoud vollendete zuerst einen Konter (62.) und schloss kurz darauf nach einer weiteren Umschaltaktion ab (67.). Als Rinor Rexha dann auch noch das 4:1 nachlegte, war der Sack schon zu (74.). In der Schlussphase konnte Reiners immerhin mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball für etwas Ergebniskosmetik sorgen (87.).

DJK Adler Union Frintrop – Ratingen 04/19 2:4
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (77. Tristan-Tell Ornot), Leon Engelberg, Christian Büttner, Steffen Herzog (72. Yan Marcos Friessner Montas), Nils van den Woldenberg (82. Max Koltermann), Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Silas Yanik Niebaum), Leif Sören Linnig, Yannick Reiners, Joel Zwikirsch (72. Dominik Stukator) - Trainer: Marcel Cornelissen
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (84. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (77. Yannick Geisler), Sven Kreyer (80. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (84. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Yannick Reiners (38.), 1:1 Armin Deljkovic (44.), 1:2 Ali Hassan Hammoud (62.), 1:3 Ali Hassan Hammoud (67.), 1:4 Rinor Rexha (74.), 2:4 Yannick Reiners (87.)

________

Wichtiger Dreier für Blau-Weiß Dingden

Gestern, 18:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
1

Im Duell der Aufsteiger hat sich Blau-Weiß Dingden im Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Haffke kurz nach der Pause (49.). In der Tabelle kletterte Dingden zumindest vorübergehend auf den achten Rang und hat mit 21 Punkten aber nur ein ganz knappes Polster vor den Abstiegsrängen. In dieser verrückten Liga fehlen vier Punkte zu Platz zwei, aber auch nach unten sind es nur drei Zähler, die Dingden über dem Strich steht.

Holzheimer SG – SV Blau-Weiß Dingden 0:1
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (73. Amin Azdouffal), Niklas Harth (73. Abdelkarim Afkir), Arton Tolaj, Sakaki Ota (84. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (66. Dennis Höfling), Oscar James Callan, Yannick Joosten (65. Paul Wolf), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (86. Yannik Hundt), Jan-Niklas Haffke (84. Hannes Göring), Matties Volmering, David Hulshorst (67. Lasse Hoffmann), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (49.)

________

Das sind die Partien am Sonntag

SpVg Schonnebeck rettet in Homberg 2:1 über die Zeit

Heute, 14:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1
2
Abpfiff
Dank des 2:1-Erfolges beim VfB Homberg lässt die SpVg Schonnebeck den Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen zumindest nicht größer als die bisherigen sechs Punkte werden. Dabei standen ab der 26. Minute nur noch zehn Homberger auf dem Feld, nachdem Schlussmann Leon Schübel die Rote Karte wegen Notbremse gesehen hatte. Den zudem fälligen Strafstoß verwandelte Niko Bosnjak mit seinem 10. Saisontreffer gegen den frisch eingewechselten Kenneth Hersey. Das stellte den Spielverlauf bis hierhin allerdings auf den Kopf. Danach nutzten die Essener eine Weile die nun entstandenen Räume, ohne jedoch das zweite Tor nachzulegen. Vielmehr hätte Emre Demiri in der 58. Minute ausgleichen können. In der 64. Minute ließ Bosnjak für die SpVg noch aus, Luca Pinke traf dann zwei Minuten später jedoch aus 25 Metern zum 2:0, sein erstes Saisontor. Durch einen Handelfmeter kam Homberg in der 77. Minute dank Andres Gerardo Gomez Dimas noch einmal heran, und es wurde noch einmal heikel, als Schonnebecks Matthias Bloch die Ampelkarte sah (80.). Doch die drängenden Homberger kamen in Gleichzahl nicht mehr zum Ausgleich, Dimas vergab die beste Möglichkeit eingangs der Nachspielzeit.

VfB Homberg – SpVg Schonnebeck 1:2
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla (75. Leon Schütz), Justin Walker, Kilian Schaar, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (87. Alessio Tafa), Luca Thissen, Andres Gerardo Gomez Dimas, Emir Demiri, Johann Noubissi Noukumo (28. Kenneth Christopher Hersey) - Trainer: Stefan Janßen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Kuhlmann, Darko Ilic, Robin Andre Brandner (83. Dacain Baraza), Luca Pinke (87. Philipp Schmidt), Timo Brauer (90. Henri Kvesa), Moritz Isensee, Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Niko Bosnjak (29. Foulelfmeter), 0:2 Luca Pinke (66.), 1:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (77. Handelfmeter)
Rot: Leon Schübel (26./VfB Homberg/)
Gelb-Rot: Matthias Bloch (80./SpVg Schonnebeck/)

________

1. FC Kleve gibt Führung gegen dezimiertes Schwarz-Weiß Essen aus der Hand

Heute, 14:15 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1
1
Abpfiff
Keinen Sieger gab es im Vergleich zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem 1. FC Kleve, was zwar für die Gäste eher ein Erfolg ist, sich nach dem Spielverlauf aber nur bedingt so anfühlen dürfte. Denn in der 27. Minute dezimierten sich die Gastgeber durch eine Rote Karte gegen Armen Shavershyan selbst, in der bis dahin torlosen Partie agierten die Schützlinge von Trainer Umut Akpinar mehr als eine Stunde in Überzahl. Die Gastgeber hatten zuvor die beste Torchance durch Marcello Romano gehabt, nach dem Wechsel hätte auch Tim Kaminski zur Führung treffen können, doch Ahmet Taner war zur Stelle. In der 50. Minute scheiterte Dario Gerling noch für Kleve, nur vier Minuten später machte er es mit seinem zweiten Saisontreffer dann besser. Eine Viertelstunde vor dem Ende erhielt der ETB einen sicher diskutablen Elfmeter nach Foul an Robin Urban, den Nico Lucas sicher verwandelte. Dabei blieb es bis zum Ende, in der Nachspielzeit sah mit Chihyun Jung ein weiterer Essener wegen Notbremse Rot.

ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Kleve 1:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Armen Shavershyan, Nico Lucas (86. Elefterios Theocharis) (90. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (56. Simon Gawryluk), Youssef Kamboua (90. Efe Aldemir), Marcello Romano - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Juliano Ismanovski (79. Ilkay Arif Akpinar), Nermin Badnjevic (65. Joel Agbo), Diwan Duyar (83. Elias Reffeling), Dario Gerling (72. Ole Kook) - Trainer: Umut Akpinar
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Dario Gerling (54.), 1:1 Nico Lucas (76. Foulelfmeter)
Rot: Armen Shavershyan (27./ETB Schwarz-Weiß Essen/)
Rot: Chihyun Jung (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Notbremse)

________

1. FC Monheim ohne Chance gegen den VfB Hilden

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
4
Abpfiff
Souverän mit 4:0 gewann der VfB 03 Hilden am Sonntag sein Gastspiel beim 1. FC Monheim, und war dabei zur Pause bereits auf Kurs. Denn Maximilian Wagener sorgte in einer bis dahin recht ausgeglichenen Partie nach einer unübersichtlichen Situation in Folge einer Ecke für die Gästeführung. Nach der Pause legte Routinier Pascal Weber dann das 2:0 nach, ehe die Monheimer aus der Distand durch Aleksandar Bojkovski beinahe verkürzt hätten. Stattdessen sorgte Etienne Feese mit Saisontreffer Nummer fünf 20 Minuten vor dem Ende für das 3:0 und die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende baute Emmanuel Yeboah sogar auf 4:0 aus, obwohl die Hildener da nach einer Roten Karte gegen Nils Arne Gatzke nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld waren. Zuvor hatten Talha Demir und Tom Hirsch Chancen zum 1:3 ausgelassen. Die Hildener sind somit nach 16 Spieltagen Vierter, während die Monheimer nur einen Sieg vor der Abstiegszone hängen bleiben.

1. FC Monheim – VfB 03 Hilden 0:4
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Emin Safikhanov, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Kaan Karaduman (65. Louis Polakowicz), Aleksandar Bojkovski (89. Atahan Cerrahoglu), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (59. Leonard Bajraktari), Zissis Alexandris (78. Timm Florian Bungert) - Trainer: Dennis Ruess
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener (66. Luke Kawabe), Nils Arne Gatzke, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (72. Roman Wakily), Mohamed Cisse, Etienne Feese (81. Emmanuel Yeboah) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian Wagener (36.), 0:2 Pascal Weber (50.), 0:3 Etienne Feese (71.), 0:4 Emmanuel Yeboah (88.)
Rot: Nils Arne Gatzke (79./VfB 03 Hilden/Notbremse)

________

KFC Uerdingen siegt 2:1 im Derby gegen den TSV Meerbusch

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
2
1
Abpfiff
+Video
Dank eines 2:1-Derbysieges gegen den TSV Meerbusch - und das war in der Vergangenheit ja wahrlich nicht immer gelungen, bleibt der KFC Uerdingen in der Spitzengruppe der Oberliga, und schenkt den Fans im letzten Heimspiel des Jahres in der Grotenburg einen Sieg. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

KFC Uerdingen – TSV Meerbusch 2:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (88. Pierre Rogasik), Yasin-Cemal Kaya (81. Ephraim Kalonji), Dave Fotso Youmssi (67. Noah Tomson), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (80. Maximilian Dimitrijevski), Nedzhib Hadzha (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens (88. Harding Mac Stuell Beira), Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (70. Mohamed Dbouki), Reo Kamiyama (88. Dion Gutaj), Micah Cain, Pablo Ramm (84. Eugene Park), Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 1517
Tore: 1:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (29.), 1:1 Florian Berisha (52.), 2:1 Etienne-Noel Reck (59.)

________

SC St. Tönis fährt drei Zähler gegen den SV Sonsbeck ein

Heute, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
2
1
Abpfiff
+Video
Dank des 2:1-Erfolges gehört der SC St. Tönis mit Coach Bekim Kastrati zur Spitzengruppe der Oberliga und vergrößert die Probleme des SV Sonsbeck im Abstiegskampf weiter, der in der ganz kritischen Zone verbleibt. Wie eng es in der Tabelle zugeht zeigt dabei erneut der Umstand, dass nur sechs Punkte die Mannschaften nach diesem Erfolg trennen. Auch gegen Saison-Halbzeit bleibt das Bild also eine Momentaufnahme. Nach genau einer halben Stunde sorgte Mario Knops mit seinem neunten Saisontor für die Führung, fünf Minuten vor der Pause baute Jannis Nikolaou mit seinem Saison-Premierentreffer zum 2:0 aus. Zwar verkürzte Marco de Stefano zwölf Minuten vor dem Spielende für die Gäste, doch zu mehr als dem Anschluss reichte es an diesem Tag für die Auswahl von Trainer Heinrich Losing nicht mehr.

SC St. Tönis 1911/20 – SV Sonsbeck 2:1
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito (73. Morten Heffungs), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Eghosa Aaron Ogbeide (62. Kohei Nakano), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (82. Maksym Lufarenko), Mario Knops (90. Edward Lomotey), Julian Andres Suaterna Florez (87. Kris Pöstges), Julio Torrens, Jannis Nikolaou - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß (38. Christoph Elspaß), Ruben Joan Martens, Jannis Pütz, Linus Krajac, Luca Janßen (71. Philip Pokora), Marco De Stefano, Klaus Keisers, Niklas Binn (71. Lorik Rama) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Mario Knops (30.), 2:0 Jannis Nikolaou (40.), 2:1 Marco De Stefano (78.)

________

VfL Jüchen beim FC Büderich in Torlaune

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
5
Abpfiff
+Video
Der VfL Jüchen-Garzweiler spielt als Aufsteiger weiterhin eine starke Saison, siegte beim FC Büderich triumphartig mit 5:1 und gehört einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde zum oberen Drittel der Liga, während die Lage für die Gastgeber deutlich bedrohlicher aussieht, auch wenn selbst nach d er Niederlage nur vier Zähler die Mannschaften trennen. An diesem Tag war der Unterschied aber größer. Schon nach 21 Minuten führten die Jüchener durch Vincent Zajaczkowski und Nils Friebe mit 2:0, bauten die Führung durch Sebastian Wilms sechs Minuten vor der Pause auf 3:0 aus. Auch ein Büdericher Dreifach-Wechsel zur Pause verpuffte, in der 49. Minute traf Yuta Inoue zum 4:0. Erst danach kamen die Büdericher etwas ins Spiel, Kevin Weggen legte für Ibrahim Kanat das 1:4 auf. Doch die Jüchener stellten zum Endstand die alte Distanz wieder her, als Matteo Matz zum 5:1 traf, auf Vorarbeit des eingewechselten Glayne Wago. Ein Erfolg, der auch Trainer Daniel Klinger einen schönen Abend bereiten dürfte.

FC Büderich – VfL Jüchen-Garzweiler 1:5
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (46. Marc Knops), Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama, Jannik Schulte (46. Yasin Pirnal), Giovanni Nkowa, Kaies Alaisame (46. Daud Gergery), Jan Niklas Kühling (78. Joel Konadu), Gordon Wild - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski (82. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Benjamin Schütz, Sebastian Wilms (73. Dragan Kalkan), Nils Friebe (67. Matteo Giorgio Matz), Merveil Tekadiomona (75. Fumihiro Tabuse), Yuta Inoue (62. Glayne Wago) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Vincent Zajaczkowski (15.), 0:2 Nils Friebe (21.), 0:3 Sebastian Wilms (39. Foulelfmeter), 0:4 Yuta Inoue (49.), 1:4 Ibrahim Kanat (66.), 1:5 Matteo Giorgio Matz (68.)

________________

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

________________

