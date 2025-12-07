Oberliga: Schonnebeck und Uerdingen bleiben an Ratingen dran

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.
Am Samstag setzte sich Ratingen 04/19 trotz anfänglichen Rückstands gegen die DJK Adler Union Frintrop durch. Die SpVg Schonnebeck bleibt dank des 2:1-Erfolges in einem turbulenten Spiel beim VfB Homberg auf sechs Punkte an den Ratingern dran.
Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte.
Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her.
SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann
Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390
Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)
Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel)
Frintrop hielt auf dem eigenen Platz gegen den Tabellenführer gut mit. Nach Hereingabe von Timo Dapprich köpfte Yannick Reiners auch noch zum Führungstreffer ein (38.). Dieser hatte aber nur kurz Bestand. Infolge eines Eckballs bugsierte Armin Deljkovic die Kugel über die Linie (45.). Mit dem einen Punkt wäre den Ratingern die Herbsmeisterschaft schon nicht mehr zu nehmen, doch die Gäste wollten noch mehr. Ali Hassan Hammoud vollendete zuerst einen Konter (62.) und schloss kurz darauf nach einer weiteren Umschaltaktion ab (67.). Als Rinor Rexha dann auch noch das 4:1 nachlegte, war der Sack schon zu (74.). In der Schlussphase konnte Reiners immerhin mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball für etwas Ergebniskosmetik sorgen (87.).
DJK Adler Union Frintrop – Ratingen 04/19 2:4
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (77. Tristan-Tell Ornot), Leon Engelberg, Christian Büttner, Steffen Herzog (72. Yan Marcos Friessner Montas), Nils van den Woldenberg (82. Max Koltermann), Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Silas Yanik Niebaum), Leif Sören Linnig, Yannick Reiners, Joel Zwikirsch (72. Dominik Stukator) - Trainer: Marcel Cornelissen
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (84. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (77. Yannick Geisler), Sven Kreyer (80. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (84. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Yannick Reiners (38.), 1:1 Armin Deljkovic (44.), 1:2 Ali Hassan Hammoud (62.), 1:3 Ali Hassan Hammoud (67.), 1:4 Rinor Rexha (74.), 2:4 Yannick Reiners (87.)
Im Duell der Aufsteiger hat sich Blau-Weiß Dingden im Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Haffke kurz nach der Pause (49.). In der Tabelle kletterte Dingden zumindest vorübergehend auf den achten Rang und hat mit 21 Punkten aber nur ein ganz knappes Polster vor den Abstiegsrängen. In dieser verrückten Liga fehlen vier Punkte zu Platz zwei, aber auch nach unten sind es nur drei Zähler, die Dingden über dem Strich steht.
Holzheimer SG – SV Blau-Weiß Dingden 0:1
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (73. Amin Azdouffal), Niklas Harth (73. Abdelkarim Afkir), Arton Tolaj, Sakaki Ota (84. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (66. Dennis Höfling), Oscar James Callan, Yannick Joosten (65. Paul Wolf), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (86. Yannik Hundt), Jan-Niklas Haffke (84. Hannes Göring), Matties Volmering, David Hulshorst (67. Lasse Hoffmann), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (49.)
VfB Homberg – SpVg Schonnebeck 1:2
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ariyoh Yussuf Ayinla (75. Leon Schütz), Justin Walker, Kilian Schaar, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (87. Alessio Tafa), Luca Thissen, Andres Gerardo Gomez Dimas, Emir Demiri, Johann Noubissi Noukumo (28. Kenneth Christopher Hersey) - Trainer: Stefan Janßen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Kuhlmann, Darko Ilic, Robin Andre Brandner (83. Dacain Baraza), Luca Pinke (87. Philipp Schmidt), Timo Brauer (90. Henri Kvesa), Moritz Isensee, Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Niko Bosnjak (29. Foulelfmeter), 0:2 Luca Pinke (66.), 1:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (77. Handelfmeter)
Rot: Leon Schübel (26./VfB Homberg/)
Gelb-Rot: Matthias Bloch (80./SpVg Schonnebeck/)
ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Kleve 1:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Robin Urban, Armen Shavershyan, Nico Lucas (86. Elefterios Theocharis) (90. Chihyun Jung), Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Nabil El-Hany (64. Rotosson Kanu), Sanjin Vrebac (56. Simon Gawryluk), Youssef Kamboua (90. Efe Aldemir), Marcello Romano - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Juliano Ismanovski (79. Ilkay Arif Akpinar), Nermin Badnjevic (65. Joel Agbo), Diwan Duyar (83. Elias Reffeling), Dario Gerling (72. Ole Kook) - Trainer: Umut Akpinar
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Dario Gerling (54.), 1:1 Nico Lucas (76. Foulelfmeter)
Rot: Armen Shavershyan (27./ETB Schwarz-Weiß Essen/)
Rot: Chihyun Jung (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Notbremse)
1. FC Monheim – VfB 03 Hilden 0:4
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Emin Safikhanov, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Kaan Karaduman (65. Louis Polakowicz), Aleksandar Bojkovski (89. Atahan Cerrahoglu), Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (59. Leonard Bajraktari), Zissis Alexandris (78. Timm Florian Bungert) - Trainer: Dennis Ruess
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener (66. Luke Kawabe), Nils Arne Gatzke, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (72. Roman Wakily), Mohamed Cisse, Etienne Feese (81. Emmanuel Yeboah) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian Wagener (36.), 0:2 Pascal Weber (50.), 0:3 Etienne Feese (71.), 0:4 Emmanuel Yeboah (88.)
Rot: Nils Arne Gatzke (79./VfB 03 Hilden/Notbremse)
KFC Uerdingen – TSV Meerbusch 2:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (88. Pierre Rogasik), Yasin-Cemal Kaya (81. Ephraim Kalonji), Dave Fotso Youmssi (67. Noah Tomson), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (80. Maximilian Dimitrijevski), Nedzhib Hadzha (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Leon Kempkens (88. Harding Mac Stuell Beira), Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira, Leart Lahi, Yasin Bas (70. Mohamed Dbouki), Reo Kamiyama (88. Dion Gutaj), Micah Cain, Pablo Ramm (84. Eugene Park), Florian Berisha - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 1517
Tore: 1:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (29.), 1:1 Florian Berisha (52.), 2:1 Etienne-Noel Reck (59.)
SC St. Tönis 1911/20 – SV Sonsbeck 2:1
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito (73. Morten Heffungs), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Eghosa Aaron Ogbeide (62. Kohei Nakano), Fumito Okihara, Dominik Dohmen (82. Maksym Lufarenko), Mario Knops (90. Edward Lomotey), Julian Andres Suaterna Florez (87. Kris Pöstges), Julio Torrens, Jannis Nikolaou - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß (38. Christoph Elspaß), Ruben Joan Martens, Jannis Pütz, Linus Krajac, Luca Janßen (71. Philip Pokora), Marco De Stefano, Klaus Keisers, Niklas Binn (71. Lorik Rama) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Mario Knops (30.), 2:0 Jannis Nikolaou (40.), 2:1 Marco De Stefano (78.)
FC Büderich – VfL Jüchen-Garzweiler 1:5
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (46. Marc Knops), Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama, Jannik Schulte (46. Yasin Pirnal), Giovanni Nkowa, Kaies Alaisame (46. Daud Gergery), Jan Niklas Kühling (78. Joel Konadu), Gordon Wild - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski (82. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Benjamin Schütz, Sebastian Wilms (73. Dragan Kalkan), Nils Friebe (67. Matteo Giorgio Matz), Merveil Tekadiomona (75. Fumihiro Tabuse), Yuta Inoue (62. Glayne Wago) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Vincent Zajaczkowski (15.), 0:2 Nils Friebe (21.), 0:3 Sebastian Wilms (39. Foulelfmeter), 0:4 Yuta Inoue (49.), 1:4 Ibrahim Kanat (66.), 1:5 Matteo Giorgio Matz (68.)
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop
