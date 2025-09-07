Oberliga-Schlusslicht FC Büderich fertigt KFC Uerdingen mit 4:1 ab

Starker Start von Büderich – Tomson diesmal nicht effektiv

Der FC Büderich startete punktlos in die Partie gegen den KFC, der seinerseits noch ungeschlagen war. Dass sich beide Umstände ändern sollten, lag an guten 60, 70 Minuten der Büdericher. Daud Gergery traf nach einer abgefälschten Ecke zum 1:0 (9.), wenig später legte Ex-KFC-Spieler Kevin Weggen per Strafstoß das zweite Tor des Underdogs nach (22.). Die Gäste rannten ihrerseits zwar auch an, hatten auch durch Noah Tomson gute Gelegenheiten, doch Glück im Abschluss gab es anders als beim 6:1 gegen den SV Biemenhorst, der Büderich 6:2 geschlagen hatte, nicht.

Das fehlende Spielglück zeigte sich auch bei Schiedsrichterentscheidungen und bei zweiten Bällen. So hätte der KFC durchaus nach einem Foul an Etienne-Noel Reck im zweiten Abschnitt einen Elfmeter erhalten müssen, der Pfiff blieb jedoch aus. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass ein Treffer von Jan Niklas Kühling zum ursprünglichen 2:0 des FCB wegen einer Abseitssituation nicht gewertet wurde.

Justin Möllering hält stark

Nach einer ersten Drangphase der Uerdinger im zweiten Durchgang rehabilitierte sich Büderich im Laufe der Zeit und erspielte sich weitere Gelegenheiten. Venhar Ismailji kam so zum 3:0 (74.), als er seinen eigenen Rebound verwertete. Die Entscheidung war das allerdings noch nicht, weil postwendend Reck auf der Gegenseite jubelte (77.). Dann begann auch der energischste Sturmlauf des KFC, der aber immer wieder am überragenden Justin Möllering scheiterte. Möllering parierte im ersten Abschnitt gut gegen Tomson und entschärfte im weiteren Verlauf auch gute Abschlüsse von Batuhan Özden und Alexander Lipinski. Für die Krönung sorgte mit Kaies Alaisame ein Joker. Der Flügel ließ zwei Verteidiger stehen und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel zum 4:1-Endstand (89.).

Der Sieg des FC Büderich war zweifelsfrei verdient. Zwar bleibt die Mannschaft von Sebastian Siebenbach und Torsten Schedler Tabellenletzter, kann aber auf dieser Leistung aufbauen. Sicherlich lief am Sonntag auch eine Menge für Büderich, deshalb muss auch der 6:1-Erfolg des KFC gegen Biemenhorst in Perspektive gesetzt werden: Sicherlich war am 3. Spieltag nicht alles perfekt und in Büderich nicht alles schlecht. Am Verhalten gegen den Ball muss das Team von Uerdingen aber ansetzen, denn wenn die Null länger steht, fällt die Drangphase im zweiten Durchgang wahrscheinlich leichter-