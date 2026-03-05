Oberliga: Samuel Jacobs Doppelpack sichert USC Paloma Rang fünf

Der 24. Spieltag der Oberliga Hamburg ist gleichzeitig auch der erste Nachholspiel des Jahres. Am Dienstag haben drei spannende Duelle stattgefunden, denn Tabellenführer ETSV Hamburg trat zum Topspiel beim Eimsbütteler SV an - es gab eine spannende Partie. Zudem feierten die Hamburger Turnerschaft und der SC Vorwärts/Wacker Billstedt durchaus Coups in ihren Heimspielen gegen den FC Süderelbe und den SC Victoria. Am Mittwoch legten TSV Sasel, TuRa Harksheide, TSV Buchholz und Teutonia Ottensen Siege nach. Zum Abschluss jubelte Samuel Jacob zweimal für den USC Paloma.
Tore: 0:1 Osman Güraltunkeser (7.), 1:1 Chris Tabi Bandoh (59.), 2:1 Valentin Zalli (66.), 3:1 Leonel Varela Monteiro (69.), 3:2 Alwin Weber (74.)
Tore: 1:0 Alamsa Lama Cone (12.), 2:0 Evailton Braima Martins Fernandes (43.), 2:1 Sönke Otto Karl-Heinz Meyer (78.)
Das große Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und Tabellenführer ETSV Hamburg versprach viel - und bot auch viel. Die Hausherren verpassten zunächst durch einen verschossenen Elfmeter die Führung (21.), allerdings brachte das Führungstor von Max-Adrian Donel Mbodje in der 32. Minute in der Blitztabelle dann doch den Sprung auf Platz eins. Von diesem Rückstand ließ sich der ETSV allerdings nicht beeindrucken, denn nach wenigen Minuten im zweiten Abschnitt stand es schon 2:1 für die Auswärtsfahrer, die sich abermals auf den Top-Torschützen Erolind Krasniqi verlassen konnten. Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen glich per Strafstoß aus (40.), dann jubelte er auch aus kurzer Distanz (49.). Für den 2:2-Endstand war der langjährige Regionalliga-Spieler des FC Eintracht Norderstedt verantwortlich: Juri Carl Jonny Marxen. Der 31-Jährige traf sehenswert zum Ausgleich (63.).
Durch das Unentschieden bleibt der ETSV Hamburg vor dem Eimsbütteler TV, der nur einen Zähler Rückstand hat. Dieses Pünktchen ist allerdings relativ zu sehen, denn die Nummer eins der Liga hat gleich drei Spiele weniger als Eimsbüttel absolviert. Der Weg bis zur Meisterschaft ist zwar noch ein langer, die Ausgangslage bleibt nach diesem Remis aber weiterhin hervorragend. Übrigens kann sich die TuS Dassendorf, die auch zwei Partien weniger als der ETV hat, nicht an das Top-Duo heranrobben, denn ihr Nachholspiel gegen SV Halstenbek-Rellingen findet erst im Mai statt.
Tore: 1:0 Max-Adrian Donel Mbodje (32.), 1:1 Erolind Krasniqi (40. Foulelfmeter), 1:2 Erolind Krasniqi (49.), 2:2 Juri Carl Jonny Marxen (63.)
Schiedsrichter: Tom Kriebisch (Hamburg)
Tore: 0:1 Hendrik Bombek (62. Eigentor)
Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg
Tore: 0:1 Lennart Konstantin Henry Merkle (19.), 1:1 Selim Ajkic (62.), 2:1 Jean-Lucas Gerken (70.), 3:1 Selim Ajkic (81.), 3:2 Lennart Konstantin Henry Merkle (90.+4)
Schiedsrichter: Timo Rehder
Tore: 1:0 Yannick Fischer (52.), 1:1 Benjamin Acheampong (60.), 2:1 Niko Hasselbusch (87.)
Schiedsrichter: Marco Kulawiak
Tore: 1:0 Emin Leon Brobbey (10.), 1:1 Robin Tzinevrakis (16.), 1:2 Patrick Böhmker (28.), 1:3 John-Ruben Cassel (90.+4)
Schiedsrichter: Lasse Arne Hintze
Tore: 0:1 Samuel Jacob (33.), 0:2 Samuel Jacob (63.), 1:2 Gian Luca Verago (71.)
26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV
27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide
