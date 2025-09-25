Oberliga-Routinier sucht neue Herausforderung - mit Kontaktdaten

Der 32-jährige Patrick Polk, der zuletzt bei Rot Weiss Ahlen und TuS Ennepetal in der Oberliga Westfalen gespielt hat, sucht eine neue Herausforderung.

Der frisch gebackene Lehrer hat vor kurzem sein Referendariat bestanden und ein anstrengendes Jahr hinter sich. „Die Doppelbelastung aus Fußball und Referendariat in der Schule war nicht ohne. Ich hab mir im Sommer eine kleine Auszeit genommen, die gut tat, aber jetzt kribbelt es auch wieder unter den Füßen und ich will wieder um Punkte kämpfen", so der Defensivspieler, der hinzufügt: „Ich verspüre große Lust auf Fußball, habe in den Sommerferien und der freien Zeit viel trainiert und halte mich seit vielen Wochen zusätzlich beim Verein meines Bruders Marco (Anm. der Redaktion: FC Altenbochum/Landesliga) fit, wofür ich sehr dankbar bin."

In seiner schon langen Senioren-Laufbahn hat Polk 280 Pflichtspiele (27 Tore und 55 Vorlagen) absolviert und bringt reichlich Erfahrung für seinen neuen Verein mit. Es soll noch lange nicht Schluss sein, betont er: „Ich bin in einer guten körperlichen Verfassung und wäre direkt spielfähig. Ich möchte mit meinen Stärken der Mannschaft helfen, Verantwortung übernehmen und meine Erfahrung an junge Spieler weitergeben."

Der 1,90 m große und zweikampfstarke Innenverteidiger hat 170 Partien in der Oberliga Westfalen und 49 Partien in der Regionalliga West bestritten. Gerne würde er in der höchsten Amateurspielklasse seine Laufbahn fortsetzen. „Ich kenne die Oberliga sehr gut und würde gerne weiterhin dort spielen wollen, bin aber auch offen für Neues. Es muss einfach passen“, sagt der in Dortmund wohnhafte Polk, der in den letzten Jahren bis zu 50 Kilometer auf sich genommen hat, um zum Training und zu den Spielen zu fahren.

Auch Co-Trainer-Rolle möglich

„Ich könnte mir auch eine Rolle als spielender Co-Trainer vorstellen, aber es ist kein Muss", ergänzt der B-Lizenzinhaber, der bereits bei TuS Hordel in der Westfalenliga als Spielertrainer zusammen mit Pascal Beilfuß gearbeitet hat. Vor drei Jahren verpasste Polk mit Hordel in der Relegation knapp den Aufstieg in die Oberliga Westfalen.

Interessenten können sich unter folgender E-Mail-Adresse melden.

Kontakt:

✉️ E-Mail: patrick.polk@hotmail.de

