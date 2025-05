Oberliga-Routinier (34) schlägt beim TuS Ennepetal neues Kapitel auf

Die Liste der Vereine ist lang, für die der 34-jährige Arda Nebi schon in der Oberliga Westfalen aufgelaufen ist. Mit dem TuS Ennepetal kommt ab dem Sommer ein siebter Verein hinzu. Nach nur einem Jahr verlässt er die SpVgg Erkenschwick wieder, für die er immerhin 15 Scorerpunkte erzielt hat, aktuell aber auch eine längere Durststrecke während der Negativserie aufweist.

"Das ist unser Königstransfer. Er trifft eigentlich immer zweistellig in einer Saison“, so Ennepetals Sportlicher Leiter Leon Enzmann in der Lokalpresse "Westfalenpost".

"Er wird extrem wichtig werden. Arda erkennt Räume früh, weiß, wann er in einen Zweikampf gehen muss und wann nicht, hat eine hohe Spielintelligenz und natürlich auch jede Menge Tempo. Offensiv kann er überall spielen", hofft Coach Sebastian Westerhoff, dass der Routinier die durch die Abgänge wie Ben Binyamin und Marius Müller entstandene Lücke schließen kann.