Oberliga-Restart: Nur ein Wormate droht auszufallen

Was den Wormatia-Trainer ebenfalls erfreute: „Wir hatten wenig, bis keine Verletzten.” Vollständig trainiert, wurde in den meisten Vorbereitungswochen dennoch nicht. Immer wieder setzten Spieler krank aus oder mussten erkältet zumindest kürzertreten. Pünktlich zum Liga-Restart sind jedoch fast alle Spieler einsatzfähig. Lediglich hinter dem neuen Vize-Kapitän Laurenz Graf, der in der Hierarchie den Platz von Altin Vrella-Nachfolger Tom Fladung einnimmt, steht ein Fragezeichen. Dafür aber ein sehr großes, da der Mittelfeldspieler wegen einer entzündeten Schürfwunde zuletzt zahlreiche Trainingseinheiten verpasste und erst am Donnerstag im Mannschaftstraining zurückerwartet wird.

Grünes Licht für einen Einsatz gibt es trotz der vorzeitigen Auswechslung (Oberschenkelprobleme) bei der Liga-Generalprobe der Wormaten beim SC Rot-Weiß Walldorf II (8:1) am vergangenen Wochenende von Rechtsverteidiger Felipe Ralda de Oliveira, der von Anouar Ddaou auf der rechten Abwehrseite fest eingeplant ist. Der Amerikaner, der jüngst seinen Vertrag beim VfR über den Sommer hinaus verlängerte, hat nach seinen ersten überzeugenden Oberliga-Auftritten vor der Winterpause, auch in der Wintervorbereitung seinen Platz behauptet.

Jabez Makanda und Leo Klein in der Innenverteidigung gesetzt

Ein weiterer Gewinner der vergangenen Woche ist Innenverteidiger Leo Klein, der nach seinem monatelangen Ausfall auf Anhieb mit Dynamik, Präsenz und Zweikampfstärke überzeugt. Neben Winter-Neuzugang Jabez Makanda hat er seinen Platz im Abwehrzentrum sicher. Sein Trainer lobt den „Comebacker“: „Leo spielt so, als wäre er nie weg gewesen.” Aufgrund seiner Reha verspätet eingestiegen, habe der 22-Jährige laut seines Trainer dann eine „überragende Vorbereitung” absolviert. „Er ist fit und motiviert und hat nach der ersten Saisonhälfte noch etwas nachzuholen”, sagt Ddaou schmunzelnd.