Oberliga-Reserve zurück in der Erfolgsspur

Bei Regen und stürmischem Wind übernahm die Einheit von Beginn an die Initiative. Der Ball lief sicher in den eigenen Reihen, die Gastgeber kamen nur sporadisch in die gegnerische Hälfte. Nach feinem Kombinationsspiel wurde Luis Czerwonka in aussichtsreicher Position bedient, im letzten Moment jedoch am Abschluss gehindert. Max Jäger hatte zweimal die Führung auf dem Fuß. Auf der Gegenseite verzog Sören Bittner nach einem Pass in die Tiefe. Nach einer Ecke des FC Thüringen stimmte die Zuordnung in der Rudolstädter Defensive nicht, Bittner stand am langen Pfosten frei und vollendete – der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt. Die Gäste blieben ruhig und hielten an ihrer Linie fest. In der 37. Minute lief der Ball über die linke Seite über mehrere Stationen, die gefühlvolle Eingabe von Marius Trunk erlief Max Jäger und drückte zum verdienten Ausgleich über die Linie. Kurz vor der Pause hatte Karl Schöppe noch eine Möglichkeit für Jena, ansonsten passierte bis zum Halbzeitpfiff nichts Nennenswertes.

Nach Wiederbeginn spielte der FC Einheit weiter sein Spiel. Über die rechte Seite wurde sehenswert kombiniert, Max Jäger legte auf Tobias Messany ab, der die Übersicht behielt und das längst fällige 2:1 für die Oberliga-Reserve erzielte. In der Folge erhöhte die Lichtstädter Elf den Druck und drängte die Gäste phasenweise tief in die eigene Hälfte. Der souveräne Erik Rößler im Rudolstädter Tor hatte nun Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auf der anderen Seite parierte Michael Brauer einen Flachschuss von Max Jäger stark. In der 81. Minute fiel die Vorentscheidung: Nach einem misslungenen Freistoß der Jenaer schaltete Goalgetter Tobias Messany am schnellsten, marschierte mit Ball in den Strafraum, setzte sich im Laufduell durch und vollendete abgezockt zum 3:1. Die mitgereisten Rudolstädter Fans durften jubeln – das Team um Kapitän Norman Enke belohnte sich endlich für eine geschlossene Leistung. Überschattet wurde die Schlussphase von einer roten Karte gegen Jenas Leon Kopp nach einem Frustfoul.

Fazit: Mit dem 3:1-Auswärtssieg findet der FC Einheit Rudolstadt II nach drei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Trainer Josef Bresigke: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten unserer Mannschaft. Das Zweikampfverhalten war deutlich besser, viele zweite Bälle wurden gewonnen. Die geschlossene Mannschaftsleistung war die Basis für den Erfolg. Unsere eingesetzten Teenager haben ihre Aufgaben sehr gut erfüllt und sich für weitere Einsätze in der Landesklasse empfohlen.“