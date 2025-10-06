Oberliga-Reserve zurück in der Erfolgsspur

Die Marschroute war klar: kompakt stehen, mutig nach vorn spielen und jeden Zweikampf annehmen.
BERICHT von Winfried Matiss / FC Einheit Rudolstadt
Nach Wiederbeginn spielte der FC Einheit weiter sein Spiel. Über die rechte Seite wurde sehenswert kombiniert, Max Jäger legte auf Tobias Messany ab, der die Übersicht behielt und das längst fällige 2:1 für die Oberliga-Reserve erzielte. In der Folge erhöhte die Lichtstädter Elf den Druck und drängte die Gäste phasenweise tief in die eigene Hälfte. Der souveräne Erik Rößler im Rudolstädter Tor hatte nun Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auf der anderen Seite parierte Michael Brauer einen Flachschuss von Max Jäger stark. In der 81. Minute fiel die Vorentscheidung: Nach einem misslungenen Freistoß der Jenaer schaltete Goalgetter Tobias Messany am schnellsten, marschierte mit Ball in den Strafraum, setzte sich im Laufduell durch und vollendete abgezockt zum 3:1. Die mitgereisten Rudolstädter Fans durften jubeln – das Team um Kapitän Norman Enke belohnte sich endlich für eine geschlossene Leistung. Überschattet wurde die Schlussphase von einer roten Karte gegen Jenas Leon Kopp nach einem Frustfoul.
Fazit: Mit dem 3:1-Auswärtssieg findet der FC Einheit Rudolstadt II nach drei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Trainer Josef Bresigke: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten unserer Mannschaft. Das Zweikampfverhalten war deutlich besser, viele zweite Bälle wurden gewonnen. Die geschlossene Mannschaftsleistung war die Basis für den Erfolg. Unsere eingesetzten Teenager haben ihre Aufgaben sehr gut erfüllt und sich für weitere Einsätze in der Landesklasse empfohlen.“