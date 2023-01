Oberliga: Remis in Duisburg, Spektakel beim MSV, TuRU gewinnt! Oberliga Niederrhein: Endlich rollt der Ball wieder in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Und gleich zum Start gab es viele Treffer!

Die Winterpause findet am heutigen Sonntag ein Ende. Nach intensiven Trainingswochen, zig Freundschaftsspielen und zahlreichen Transfers geht es in der Oberliga Niederrhein endlich wieder um Zählbares. Und gleich stehen spannende Partien auf dem Programm: Der zuletzt formstarke MSV Düsseldorf fordert den Spitzenreiter SSVg. Velbert heraus, in Duisburg steigt das Derby der Sportfreunde Hamborn 07 gegen den VfB Homberg und im Tabellenkeller kämpft der 1. FC Kleve gegen TuRU Düsseldorf um ganz wichtige Zähler. Hinzu kommt, dass der FSV Duisburg beim Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg gleich unter Druck steht. Schließlich will man mit dem neuen Trainer Guido Naumann schnellstmöglich die Trendwende einleiten.

Der Nachhol-Spieltag in der Übersicht

Schon nach sieben Minuten das erste Tor: Im Duisburger Derby gegen den VfB Homberg schießt Timm Golley die Sportfreunde Hamborn in Front. Cellou Diallo bringt wiederum die Sportfreunde Baumberg gegen den MSV Düsseldorf in Führung, der Routinier (8.) traf vom Elfmeterpunkt. Und der Spitzenreiter setzt gleich nach: Ismail Remmo (12.) erhöht für die Velberter, es ist bereits sein fünftes Saisontor. Gleich also eine Menge los in der Oberliga Niederrhein!

Die Sportfreunde Hamborn sind aber gut unterwegs: Gino Mastrolonardo (11.) vergab eine Großchance. In wenigen Minuten beginnen drei weitere Partien: Der 1. FC Monheim trifft auf den VfB Hilden, Germania Ratingen im kleinen Derby auf den TSV Meerbusch und die Spielvereinigung Schonnebeck kickt gegen Union Nettetal. Mittlerweile rollt auch auf den Plätzen der Ball. Um 15.30 Uhr folgt nur noch der 1. FC Kleve auswärts gegen TuRU Düsseldorf. Unterdessen schlägt der VfB Homberg im Derby zurück, es steht 1:1.

Beim 1. FC Kleve, der heute in der Landeshauptstadt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt holen will, spielt durchaus überraschend Dano Evrard in der Defensive. In den um 15 Uhr angepfiffenen Spielen sind in den ersten zehn Minuten noch keine Tore gefallen. Parallel läuft übrigens auch ein spannendes Testspiel mit Oberliga-Beteiligung: Der SV Sonsbeck führt bereits früh gegen den Landesliga-Spitzenreiter SV Scherpenberg.

Derzeit gibt es wenige Höhepunkte auf den niederrheinischen Oberliga-Fußballplätzen. Allerdings: Der SC Union Nettetal startet engagiert gegen die Spielvereinigung Schonnebeck. Doch es half nichts: Calvin Küper (20.) schießt die Gastgeber in Front. In wenigen Augenblicken geht es übrigens auch bei TuRU Düsseldorf los. Die Mannschaften spielen aufgrund der Witterung auf Kunstrasen. Übrigens: Mit einem Sieg würde die SSVg. Velbert den Vorsprung vor ETB Schwarz-Weiß Essen an der Spitze auf fünf Zähler vergrößern.

Georgios Touloupis (49.) hätte den VfB Homberg im Derby beinahe in Führung geschossen - eine Großchance. Parallel dazu erhöht Matthias Bloch (38.) mit seinem sechsen Saisontreffer für die Schonnebecker, der Sieg scheint nun greifbar nahe. TuRU Düsseldorf, das dringend Punkte benötigt, startet druckvoll gegen den 1. FC Kleve. Markus Keppeler (40.) macht für den SC Union Nettetal wieder alles spannend - nur noch 1:2.

Gino Mastrolonardo (68.) hatte bereits mehrere Chancen für die Sportfreunde Hamborn, nun sorgt er tatsächlich für die Führung gegen den VfB Homberg! Derweil wird der 1. FC Kleve bei TuRU immer dominanter. Doch das hilft nicht viel: Angreifer Sahin Ayas schießt die Gastgeber in Front! 36 Minuten sind in Düsseldorf gespielt. Im Duisburger Derby geht es allerdings unverändert heiß her: In der 81. Minute gleicht der VfB Homberg zum 2:2 aus.

Die Messe ist beim MSV Düsseldorf übrigens gelesen, der Klassenprimus aus Velbert verwaltet die komfortable 2:0-Führung. Bei TuRU ist nun Halbzeit, ein Sieg der Gastgeber wäre durchaus eine Überraschung. Ansonsten tut sich derzeit wenig auf den anderen Plätzen. Bei den Sportfreunden Hamborn ist mittlerweile Schluss, die Teams trennen sich nach einer spannenden Begegnung 2:2. Beim MSV Düsseldorf kommt es stattdessen zum Wahnsinn: Ahmet Gülmez und Oben Robert Molango treffen in der Nachspielzeit doppelt für die Gastgeber! Ob die SSVg. Velbert nochmal zurückschlägt? Nein, es bleibt beim 2:2.

Calvin Küper (75.) sowie Kevin Kehrmann (78.) haben für die Spielvereinigung Schonnebeck auf 4:1 erhöht. Zudem führt Germania Ratingen dank Tom Hirsch (77.) gegen den TSV Meerbusch. Auch die um 15 Uhr angepfiffenen Partien sind nun auf der Zielgerade! Übrigens: Der FSV Duisburg hat alles gegeben, aber mit 3:4 gegen die Sportfreunde Baumberg verloren. Der 1. FC Kleve macht nun mächtig Druck, Danny Rankl hätte nach der Pause für die Rot-Blauen treffen können, doch TuRU Düsseldorf lauert auf Konter. Auch bei der Spielvereinigung Schonnebeck ist mittlerweile Schluss, die Essener setzen sich souverän mit 4:1 gegen Union Nettetal durch.

Germania Ratingen hat sich währenddessen zum 1:0-Erfolg im Derby gegen den TSV Meerbusch gezittert. Geht noch etwas für den 1. FC Kleve? Das Team von Trainer Umut Akpinar steht zweifelsohne unter Druck. Der 1. FC Monheim spielte 3:3 gegen den VfB 03 Hilden. Damit blicken wir bereits auf einen sehr torreichen Spieltag zurück. Nun kicken in der Oberliga Niederrhein also nur noch der 1. FC Kleve und TuRU Düsseldorf. Bei den Gastgebern kommt nun Maxwell Bimpeh in die Partie, der bis zum Sommer in Kleve kickte. Und das war es: TuRU Düsseldorf besiegt den 1. FC Kleve mit 1:0!

