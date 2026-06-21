Oberliga-Relegation: Spiel nach Blitz in der Verlängerung unterbrochen

Im finalen Rückspiel der 2. Runde in der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg kam es zum entscheidenden Duell zwischen Württemberg-Vertreter FC Holzhausen und dem südbadischen SC Lahr. Nach dem Remis im Hinspiel waren die Aufgaben klar verteilt.
Hinspiel
SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)
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Rückspiel
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Hinspiel
SC Lahr – FC Holzhausen 1:1
Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Steinhilber (42.), 1:1 Jannis Kalt (76.)
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Rückspiel
Im Rückspiel ging es heiß her: Bereits nach 21 Minuten traf Lahrs Moritz Bandle zur Führung. Im Anschluss kam Holzhausen zu Chancen, doch verpasste den schnellen Ausgleich. In Folge einer Rudelbildung sah FCH-Spieler Erind Zogu die rote Karte. Holzhausen wehrte sich in Unterzahl gegen das drohende Aus. Doch auch der SC Lahr kam erneut zu Chancen. Am Ende ging es in eine sehr lange Nachspielzeit, die von Holzhausens Ausgleichs durch Vladan Djermanovic in der 15. Minute der Nachspielzeit gekrönt war. In der Verlängerung rollte nur kurz der Ball, ehe nach Blitzen das Spiel unterbrochen wurde.
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