 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Oberliga-Relegation: Holzhausen steigt nach Elferdrama auf

Nach spannenden 120 Minuten fiel die Entscheidung erst vom Punkt.

von Timo Babic · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Im finalen Rückspiel der 2. Runde in der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg kam es zum entscheidenden Duell zwischen Württemberg-Vertreter FC Holzhausen und dem südbadischen SC Lahr. Nach dem Remis im Hinspiel waren die Aufgaben klar verteilt.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

1. FC Bruchsal 1899 e.V. – SC Lahr 4:6 n.E.
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Konstantin Fries (29. Foulelfmeter), 1:1 Paulino de Tullio (69.), 1:2 Konstantin Fries (90.+1)
Gelb-Rot: Kevin Sollorz (90./1. FC Bruchsal 1899 e.V./)

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Hinspiel

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
1
1
+Video

SC Lahr – FC Holzhausen 1:1
Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Steinhilber (42.), 1:1 Jannis Kalt (76.)

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Rückspiel

Heute, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
7
n.E.
6

Im Rückspiel ging es heiß her: Bereits nach 21 Minuten traf Lahrs Moritz Bandle zur Führung. Im Anschluss kam Holzhausen zu Chancen, doch verpasste den schnellen Ausgleich. In Folge einer Rudelbildung sah FCH-Spieler Erind Zogu die rote Karte. Holzhausen wehrte sich in Unterzahl gegen das drohende Aus. Doch auch der SC Lahr kam erneut zu Chancen. Am Ende ging es in eine sehr lange Nachspielzeit, die von Holzhausens Ausgleichs durch Vladan Djermanovic in der 15. Minute der Nachspielzeit gekrönt war. Am Ende fällt die Entscheidung nach zwei weiteren Platzverweisen im Elfmeterschießen.

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