Oberliga-Qualität für Barsbüttel: Engelmann kommt

Der Barsbütteler SV hat seinen ersten Zugang für die kommende Saison präsentiert - und der hat es in sich. Timon Engelmann wechselt von FK Nikola Tesla an den Soltausredder und bringt trotz seiner erst 24 Jahre bereits reichlich Erfahrung aus der Oberliga Hamburg und der Landesliga mit. Für den BSV ist es ein Transfer, der die eigene Entwicklung der vergangenen Jahre unterstreicht.
Engelmann spielte in der abgelaufenen Saison für Nikola Tesla in der Oberliga und kam dabei auf zehn Tore und sechs Vorlagen. Damit war er einer der auffälligeren Offensivspieler des Teams. Zuvor war er lange beim Hamburger SV aktiv, in der Jugend spielte er außerdem beim Niendorfer TSV in der Junioren-Bundesliga.
Für Engelmann passt der Wechsel nach Barsbüttel auch abseits des Platzes. „Aufgrund eines beruflichen Wechsels zum 1. Juli diesen Jahres passen die Umstände bei Barsbüttel für mich super und sind besser vereinbar“, sagt der Zugang in den Vereinsmedien. Die Gespräche mit Trainer Oliver Kunkel hätten ihn zudem schnell überzeugt: „Die Gespräche mit Oliver waren sehr ehrlich und haben mich von Anfang an überzeugt.“
Engelmann blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe, vergisst aber auch seinen bisherigen Verein nicht. „Ich freue mich auf die kommende Saison und bedanke mich auch bei den Verantwortlichen von Nikola Tesla für eine tolle letzte Saison.“
Trainer Kunkel freut sich entsprechend über den ersten neuen Spieler. „Wir freuen uns riesig, dass wir Timon für unseren Weg begeistern konnten“, sagt er. Engelmann habe im vergangenen Jahr „eine starke Oberligasaison gespielt“ und bringe Qualitäten mit, die der Barsbütteler Offensive guttun sollen. Besonders hebt Kunkel die Abschlussstärke des Zugangs hervor: „Timon ist besonders mit seinem linken Fuß extrem torgefährlich und wird unserer Offensive mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten neue Qualitäten verleihen.“
Für den Trainer ist der Transfer auch ein Zeichen für die Entwicklung des Vereins. „Ein Transfer dieser Kategorie wäre ohne unsere tolle Entwicklung der letzten drei Jahre sicherlich nicht möglich gewesen, aber das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein - wir wollen in der nächsten Saison mehr!“
Diese Aussage lässt aufhorchen. Barsbüttel hat sich in den vergangenen Jahren stabilisiert und will nun offenbar nicht nur den Kader ergänzen, sondern die eigenen Ambitionen schärfen. Ein Spieler wie Engelmann passt dazu: Er kennt höhere Spielklassen, hat in der Oberliga getroffen und vorbereitet und kann in der Offensive mehrere Lösungen liefern.
Für Nikola Tesla ist der Abgang dagegen schmerzhaft. Nach einer starken Oberliga-Saison verliert der Klub einen Spieler, der direkt an 16 Treffern beteiligt war. Barsbüttel bekommt dafür einen Offensivspieler, der sofort Verantwortung übernehmen kann.
Am Soltausredder ist Engelmann damit nicht nur der erste Zugang des Sommers, sondern auch ein Signal. Der BSV will in der kommenden Saison mehr - und eröffnet die Kaderplanung mit einem Spieler, der genau diesen Anspruch verkörpert.
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