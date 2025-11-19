Oberliga-Podcast: Trainerneulinge und ein stärker werdender KFC

Auch wenn das Feld in der Oberliga zwischenzeitlich besonders eng gestaffelt war, lässt sich allmählich erschließen, welche Teams langfristig oben mitmischen können und wem eine Spielzeit im knallharten Abstiegskampf gedroht. Mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem SV Biemenhorst leiteten zwei Teams gar schon einen Wechsel auf der Trainerbank herbei, da die Ergebnisse bis dahin nicht den eigenen Ansprüchen und Erwartungen entsprachen. Wir haben mit den neuen Übungsleitern gesprochen.
So traut Neu-ETB-Coach Christian Dorda seinen Schützlingen einiges zu, will zunächst einmal aber in ruhige Fahrwasser kommen: "Die Mannschaft ist in der Lage jeden Gegner zu schlagen. Aber bei uns geht es jetzt erstmal darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um einfach auch ein bisschen den Anschluss ans Mittelfeld zu bekommen."
Auch Biemenhorst Rückkehrer Jürgen Stratmann möchte Ruhe in den Verein bringen: "Ich möchte ein Schutzschild für die Jungs sein, dass sie sich alleine auf Fußball konzentrieren können. Alles andere fällt unter meinen Aufgabenbereich, sodass sie befreit Fußball spielen können und sich dem Rückhalt des Trainers sicher sein können."
Ebenso haben wir eine frische Stimme von Julian Stöhr, Trainer des KFC Uerdingen, der den Spieltag mit dem 1:0-Erfolg im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck Revue passieren lässt:" Es ist jetzt einfach so, dass wir solche Spiele auch ziehen und auch dann zu Null gezogen haben", sagt er, verspricht aber auch: "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, das kann immer noch besser werden."
Dazu nimmt unser Host Anton Wagener im Format Ones to Watch KFC-Spieler Noah Tomson unter die Lupe, der seit dieser Saison auch gerne in ungewohnter Position auftritt. Abgerundet wird der Podcast wie üblich mit einem Ausblick auf den kommenden Spieltag.
14. Spieltag
21.11.25 VfB Homberg - Ratingen 04/19
21.11.25 FC Büderich - 1. FC Kleve
22.11.25 SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler
15. Spieltag
28.11.25 Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
28.11.25 VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst
28.11.25 1. FC Kleve - KFC Uerdingen
29.11.25 Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
30.11.25 TSV Meerbusch - FC Büderich
30.11.25 SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
30.11.25 SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg
30.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
30.11.25 VfB 03 Hilden - DJK Adler Union Frintrop