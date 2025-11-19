Oberliga-Podcast: Trainerneulinge und ein stärker werdender KFC

Stratmann (li.) und Dorda übernahmen erst mitten in der Saison. – Foto: Profilbilder

Auch wenn das Feld in der Oberliga zwischenzeitlich besonders eng gestaffelt war, lässt sich allmählich erschließen, welche Teams langfristig oben mitmischen können und wem eine Spielzeit im knallharten Abstiegskampf gedroht. Mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem SV Biemenhorst leiteten zwei Teams gar schon einen Wechsel auf der Trainerbank herbei, da die Ergebnisse bis dahin nicht den eigenen Ansprüchen und Erwartungen entsprachen. Wir haben mit den neuen Übungsleitern gesprochen.

So traut Neu-ETB-Coach Christian Dorda seinen Schützlingen einiges zu, will zunächst einmal aber in ruhige Fahrwasser kommen: "Die Mannschaft ist in der Lage jeden Gegner zu schlagen. Aber bei uns geht es jetzt erstmal darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um einfach auch ein bisschen den Anschluss ans Mittelfeld zu bekommen."