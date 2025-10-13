Oberliga-Podcast: Sven Kreyer im Fokus – vier Trainer im Talk

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wagener in dieser Woche mit vier Trainern: Sebastian Siebenbach vom FC Büderich, Bekim Kastrati vom SC St. Tönis, Daniel Beine vom SV Biemenhorst und Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg. Das erwartet euch in der 11. Folge:
In der „Ones to Watch“-Rubrik steht der ehemalige Zweitliga-Kicker von Ratingen 04/19, Sven Kreyer, im Fokus. Siebenbach ist glücklich über den Sieg seines FC Büderich, ärgert sich jedoch über das späte Gegentor und die Gelb-Rote Karte. Der SC St. Tönis gewinnt deutlich gegen den favorisierten VfB Homberg – ganz zur Freude von Kastrati, für den allerdings keine Zeit für große Analysen bleibt, denn es steht eine englische Woche mit Pokalspielen an. Bei Beine und dem SV Biemenhorst läuft es nach gutem Saisonstart nicht rund. In der kommenden Woche ist der Tabellenführer zu Gast. El Halimi freut sich über die Moral seiner Mannschaft und den späten Sieg über BW Dingden.
Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.