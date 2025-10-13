Oberliga-Podcast: Sven Kreyer im Fokus – vier Trainer im Talk

In der „Ones to Watch“-Rubrik steht der ehemalige Zweitliga-Kicker von Ratingen 04/19, Sven Kreyer, im Fokus. Siebenbach ist glücklich über den Sieg seines FC Büderich, ärgert sich jedoch über das späte Gegentor und die Gelb-Rote Karte. Der SC St. Tönis gewinnt deutlich gegen den favorisierten VfB Homberg – ganz zur Freude von Kastrati, für den allerdings keine Zeit für große Analysen bleibt, denn es steht eine englische Woche mit Pokalspielen an. Bei Beine und dem SV Biemenhorst läuft es nach gutem Saisonstart nicht rund. In der kommenden Woche ist der Tabellenführer zu Gast. El Halimi freut sich über die Moral seiner Mannschaft und den späten Sieg über BW Dingden.

