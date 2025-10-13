 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Sven Kreyer im Fokus der 11. Folge.
Sven Kreyer im Fokus der 11. Folge. – Foto: Markus Becker

Oberliga-Podcast: Sven Kreyer im Fokus – vier Trainer im Talk

In der 11. Folge des Oberliga-Podcasts steht Sven Kreyer in der Rubrik „Ones to Watch“ im Fokus. Außerdem sind in dieser Folge gleich vier Trainer im Gespräch über den vergangenen Spieltag.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wagener in dieser Woche mit vier Trainern: Sebastian Siebenbach vom FC Büderich, Bekim Kastrati vom SC St. Tönis, Daniel Beine vom SV Biemenhorst und Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg. Das erwartet euch in der 11. Folge:

In der „Ones to Watch“-Rubrik steht der ehemalige Zweitliga-Kicker von Ratingen 04/19, Sven Kreyer, im Fokus. Siebenbach ist glücklich über den Sieg seines FC Büderich, ärgert sich jedoch über das späte Gegentor und die Gelb-Rote Karte. Der SC St. Tönis gewinnt deutlich gegen den favorisierten VfB Homberg – ganz zur Freude von Kastrati, für den allerdings keine Zeit für große Analysen bleibt, denn es steht eine englische Woche mit Pokalspielen an. Bei Beine und dem SV Biemenhorst läuft es nach gutem Saisonstart nicht rund. In der kommenden Woche ist der Tabellenführer zu Gast. El Halimi freut sich über die Moral seiner Mannschaft und den späten Sieg über BW Dingden.

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

So lief der Oberliga-Spieltag

Gestern, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
4
0

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
2
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1
3
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1
2
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
1
Abpfiff

