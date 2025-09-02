Oberliga-Podcast: Ruess & Cornelissen über den starken Saisonstart

Jeweils 3:0 gewannen der 1. FC Monheim und Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop am und tummeln sich damit auch unter den Top drei im Tableau. Im Podcast hat Host Anton Neubauer mit den Trainern der beiden Teams gesprochen, für die das Endziel Klassenerhalt über aktuellen Momentaufnahmen steht.
Mit jeweils sechs Punkten überzeugen der 1. FC Monheim und die DJK Adler Union Frintrop zum Saisonstart. Die Monheimer setzen sich dank eines Dreierpacks von Talha Demir, den Host Anton Neubauer im Segment "Ones to Watch" noch einmal gesondert beleuchtet, gegen den 1. FC Kleve durch. Trainer Dennis Ruess ist mit dem letztlich klaren Sieg natürlich hochzufrieden: "Gerade in der ersten Halbzeit haben wir extrem viele spielerische Lösungen von hinten aus dem Pressing angeboten", schildert der Übungsleiter. Gleichzeitig möchte er mit seinem jungen Team den Ball zunächst flach halten und sich ausschließlich auf den Klassenerhalt konzentrieren. "Da sind wir im Klaren, dass wir einen Entwicklungsprozess ansteuern wollen und ansteuern werden."
Gleiches gilt für Marcel Cornelissen, der mit mit der DJK Adler Union Frintrop den TSV Meerbusch mit 3:0 in die Knie zwang. "Dieses Spiel muss man positiv bewerten, gerade die Defensivleistung war top. Die Einsatzbereitschaft ist top, die taktische Disziplin ist top. Da müssen wir jetzt dran anknüpfen", freute er sich. Summa summarum hat sein Team für ihn aber erst sechs der anvisierten 40 Zähler eingefahren. Tabellenplatzierungen in der Frühphase der Saison sind für beide Trainer entsprechend nur eine Momentaufnahme. Dennoch dürfte dies sowohl in Frintrop als auch Monheim Mut verschaffen, dass man schon früh in der Saison angekommen ist und auch immer wieder für einen Sieg gut ist.
