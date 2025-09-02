Oberliga-Podcast: Ruess & Cornelissen über den starken Saisonstart

Gleiches gilt für Marcel Cornelissen, der mit mit der DJK Adler Union Frintrop den TSV Meerbusch mit 3:0 in die Knie zwang. "Dieses Spiel muss man positiv bewerten, gerade die Defensivleistung war top. Die Einsatzbereitschaft ist top, die taktische Disziplin ist top. Da müssen wir jetzt dran anknüpfen", freute er sich. Summa summarum hat sein Team für ihn aber erst sechs der anvisierten 40 Zähler eingefahren. Tabellenplatzierungen in der Frühphase der Saison sind für beide Trainer entsprechend nur eine Momentaufnahme. Dennoch dürfte dies sowohl in Frintrop als auch Monheim Mut verschaffen, dass man schon früh in der Saison angekommen ist und auch immer wieder für einen Sieg gut ist.

