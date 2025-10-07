Oberliga-Podcast: Ruess & Amendt sehen Monheim & Dingden auf gutem Weg

Ruess lobt seine Mannschaft nach der starken Leistung gegen den SV Biemenhorst, denn der FCM konnte sich mit einem klaren Sieg belohnen. Leichter wird es gegen den FC Büderich am kommenden Wochenende allerdings nicht. Für Amendt ging es mit einer Nullnummer beim VfL Jüchen-Garzweiler weiter. Mit dem Punkt kann Dingden leben, allerdings war für die Elf des Coaches mehr drin, wie er ausführt. Er zieht ein Zwischenfazit nach den ersten Saisonwochen