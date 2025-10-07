 2025-10-02T08:44:29.515Z

Die Trainer Dennis Ruess und Sebastian Amendt.
Die Trainer Dennis Ruess und Sebastian Amendt. – Foto: T. Kögler, Monika Gajdzik

Oberliga-Podcast: Ruess & Amendt sehen Monheim & Dingden auf gutem Weg

Im neuen Oberliga-Niederrhein-Podcast sprechen Dennis Ruess vom 1. FC Monheim und Sebastian Amendt von Blau-Weiß Dingden über die Entwicklung ihrer Mannschaften.

In der neuesten Ausgabe des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Dennis Ruess vom 1. FC Monheim und Sebastian Amendt von Blau-Weiß Dingden.

Ruess lobt seine Mannschaft nach der starken Leistung gegen den SV Biemenhorst, denn der FCM konnte sich mit einem klaren Sieg belohnen. Leichter wird es gegen den FC Büderich am kommenden Wochenende allerdings nicht. Für Amendt ging es mit einer Nullnummer beim VfL Jüchen-Garzweiler weiter. Mit dem Punkt kann Dingden leben, allerdings war für die Elf des Coaches mehr drin, wie er ausführt. Er zieht ein Zwischenfazit nach den ersten Saisonwochen

Im "Ones-to-watch"-Format blickt Wagener diesmal auf Alexander Lipinski vom KFC Uerdingen und André Mandt von Sportfreunde Baumberg.

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Ausblick auf den kommenden Spieltag

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30live
SC St. Tönis - VfB Homberg

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00
FC Monheim - FC Büderich

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
DJK Frintrop - KFC Uerdingen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00
Holzheim - ETB SW Essen

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30
1. FC Kleve - TSV Meerbusch

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live
Schonnebeck - VfL Jüchen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00
BW Dingden - SF Baumberg

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30
Ratingen - SV Sonsbeck

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30
VfB Hilden - Biemenhorst

Oberliga-Podcast #9: Neumann, Losing und Janßen mit guter Laune

Nach dem 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Host Anton Wagener mit Jesco Neumann von der Holzheimer SG, Heinrich Losing vom SV Sonsbeck und Stefan Janßen vom VfB Homberg gesprochen. Die Trainer sprechen über ihr erfolgreiches Wochenende und das aktuelle Standing ihrer Mannschaften.

