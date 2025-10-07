Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Trainer Dennis Ruess und Sebastian Amendt. – Foto: T. Kögler, Monika Gajdzik
Oberliga-Podcast: Ruess & Amendt sehen Monheim & Dingden auf gutem Weg
Im neuen Oberliga-Niederrhein-Podcast sprechen Dennis Ruess vom 1. FC Monheim und Sebastian Amendt von Blau-Weiß Dingden über die Entwicklung ihrer Mannschaften.
In der neuesten Ausgabe des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Dennis Ruess vom 1. FC Monheim und Sebastian Amendt von Blau-Weiß Dingden.
Ruess lobt seine Mannschaft nach der starken Leistung gegen den SV Biemenhorst, denn der FCM konnte sich mit einem klaren Sieg belohnen. Leichter wird es gegen den FC Büderich am kommenden Wochenende allerdings nicht. Für Amendt ging es mit einer Nullnummer beim VfL Jüchen-Garzweiler weiter. Mit dem Punkt kann Dingden leben, allerdings war für die Elf des Coaches mehr drin, wie er ausführt. Er zieht ein Zwischenfazit nach den ersten Saisonwochen
Im "Ones-to-watch"-Format blickt Wagener diesmal auf Alexander Lipinski vom KFC Uerdingen und André Mandt von Sportfreunde Baumberg.
_____
Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
