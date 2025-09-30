Oberliga-Podcast: Neumann, Losing und Janßen mit guter Laune

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 live PUSH

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:30 PUSH

Oberliga-Podcast #8: Klinger mit Schiri-Appell - Apfeld ordnet Platz 1 ein, Tönnies das 0:2

In der 8. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck. Außerdem stehen die Spieler Yannick Geisler von Ratingen und Andres Gerardo Gomez Dimas vom VfB Homberg im Fokus. Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler und bleibt weiter ungeschlagen, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten gegen den VfB 03 Hilden und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.

