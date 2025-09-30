 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Stefan Janßen (l.), Heinrich Losing und Jesco Neumann im FuPa-Podcast.
Stefan Janßen (l.), Heinrich Losing und Jesco Neumann im FuPa-Podcast. – Foto: Laakmann, Gesthüsen, HSG

Oberliga-Podcast: Neumann, Losing und Janßen mit guter Laune

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast haben die Trainer Jesco Neumann (Holzheimer SG), Heinrich Losing (SV Sonsbeck) und Stefan Janßen (VfB Homberg) gute Laune - das wundert mit Blick auf die aktuellen Leistungen nur wenig.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Nach dem 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat Host Anton Wagener mit Jesco Neumann von der Holzheimer SG, Heinrich Losing vom SV Sonsbeck und Stefan Janßen vom VfB Homberg gesprochen. Die Trainer sprechen über ihr erfolgreiches Wochenende und das aktuelle Standing ihrer Mannschaften.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

_____

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Ausblick auf den kommenden Spieltag

Sa., 04.10.2025, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
18:00live

Fr., 03.10.2025, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
17:00

Fr., 03.10.2025, 14:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:15

Oberliga-Podcast #8: Klinger mit Schiri-Appell - Apfeld ordnet Platz 1 ein, Tönnies das 0:2

In der 8. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit den Trainern Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck. Außerdem stehen die Spieler Yannick Geisler von Ratingen und Andres Gerardo Gomez Dimas vom VfB Homberg im Fokus. Klinger gewinnt zwar mit seinem VfL Jüchen-Garzweiler und bleibt weiter ungeschlagen, kassiert mit seiner Mannschaft aber auch drei rote Karten gegen den VfB 03 Hilden und appelliert deshalb an den Schiedsrichter. Während Apfeld über die Tabellenführung von Ratingen 04/19 spricht, ordnet Tönnies die Niederlage seiner SpVg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis und allgemein die Oberliga Niederrhein ein.

_____

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Aufrufe: 030.9.2025, 14:15 Uhr
André NückelAutor