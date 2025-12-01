Oberliga-Podcast: Neumann begeistert von der Moral der Holzheimer SG

Für die Sportfreunde Baumberg hätte der 15. Spieltag kaum besser laufen können: KFC Uerdingen und Schonnebeck verlieren, der Spitzenreiter aus Ratingen gibt eine 3:1-Führung aus der Hand und muss sich schließlich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Der Spieltag hatte zudem einiges an Last-Minute-Drama zu bieten – in gleich sieben Partien fallen Tore in der Nachspielzeit. Wir sprechen mit Jesco Neumann, Bekim Kastrati und Salah El-Halimi.

El-Halimis Baumberger konnten am Samstagabend mit 3:1 gegen den SV Sonsbeck gewinnen: „Mit einer Niederlage wäre Sonsbeck gleichauf gewesen mit uns – jetzt haben wir sie mit sechs Punkten auf Distanz gehalten“, erzählt er. Sein Ziel jetzt: erfolgreiche Spiele gegen Biemenhorst und Büderich zu absolvieren, um entspannt in die Winterpause zu gehen.

Für Neumann und die Holzheimer SG war es ein ganz besonderes Spiel im Stadion Ratingen. Nicht nur war es ein durch den andauernden Regen schwer zu bespielender Rasenplatz, auch konnte die HSG in letzter Minute den Ausgleich gegen den Spitzenreiter erzielen. Neumann zeigt sich stolz auf seine junge Truppe: „Es ist einfach schön, dass wir mit diesem Unentschieden belohnt worden sind. Das fühlt sich für uns fast wie ein Sieg an gegen eine starke Ratinger Mannschaft.“

St. Tönis-Coach Kastrati hat am Wochenende ebenfalls ein Unentschieden seiner Schützlinge gesehen, anders als Neumann freut er sich jedoch nicht über den Ausgang. „Ich hab eine sehr gute erste Halbzeit meiner Mannschaft gesehen“, sagt er und führt im Hinblick auf den Elfmeter, der zum Ausgleich führte, weiter aus: „Das tut mir ein bisschen für meine Jungs leid“, denn das war für den 46-Jährigen kein Strafstoß.