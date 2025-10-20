 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Homberg-Trainer Stefan Janßen darf dieser Tage besonders jubeln.
Homberg-Trainer Stefan Janßen darf dieser Tage besonders jubeln. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga-Podcast mit Klinger, Cornelissen und Janßen

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast sprechen nach dem 10. Spieltag Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Marcel Cornelissen von Adler Union Frintrop und Stefan Janßen vom VfB Homberg.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

In der aktuellen Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa spricht Host Anton Wagener mit den Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Marcel Cornelissen von der DJK Adler Union Frintrop und Stefan Janßen vom VfB Homberg.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Nach dem 10. Spieltag sind vor allem Klinger und Janßen zufrieden, denn beide Trainer sahen erfolgreiche Auftritte ihrer Mannschaften. Während Jüchen den 1. FC Kleve mit 4:0 bezwang, jubelte Homberg nach einem 4:1-Erfolg gegen Jüchens Lokalrivalen Holzheimer SG über Platz zwei. Bitter lief es dagegen für Cornelissen, der mit seinen Adlern erst spät das Stadtderby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 0:2 verlor. Was die Coaches zu erzählen haben, hört ihr hier - außerdem im Fokus: Etienne-Noel Reck und Kevin Weggen.

_____

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Ausblick auf die kommenden Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve
So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop
So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim
So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

_____

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Aufrufe: 020.10.2025, 15:52 Uhr
André NückelAutor