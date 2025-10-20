Oberliga-Podcast mit Klinger, Cornelissen und Janßen

In der aktuellen Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa spricht Host Anton Wagener mit den Daniel Klinger vom VfL Jüchen-Garzweiler, Marcel Cornelissen von der DJK Adler Union Frintrop und Stefan Janßen vom VfB Homberg.
Nach dem 10. Spieltag sind vor allem Klinger und Janßen zufrieden, denn beide Trainer sahen erfolgreiche Auftritte ihrer Mannschaften. Während Jüchen den 1. FC Kleve mit 4:0 bezwang, jubelte Homberg nach einem 4:1-Erfolg gegen Jüchens Lokalrivalen Holzheimer SG über Platz zwei. Bitter lief es dagegen für Cornelissen, der mit seinen Adlern erst spät das Stadtderby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 0:2 verlor. Was die Coaches zu erzählen haben, hört ihr hier - außerdem im Fokus: Etienne-Noel Reck und Kevin Weggen.
