Allgemeines
Lukas Korytowski (v.l.), Timo Hölscher und Mohamed Cisse im Fokus.
Lukas Korytowski (v.l.), Timo Hölscher und Mohamed Cisse im Fokus. – Foto: Guß, Kuhls, Gohl

Oberliga-Podcast: Korytowski, Hölscher und Cisse im Fokus

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast sprechen Denis Czayka vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg und Tim Schneider vom VfB 03 Hilden über Lukas Korytowski, Timo Hölscher und Mohamed Cisse, den aktuellen Spieltag und die Aufgaben im Niederrheinpokal.

Oberliga Niederrhein
Niederrheinpokal
Wuppertaler SV
KFC Uerdingen
VfL Jüchen

In der 6. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wegener mit Denis Czayka vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg und Tim Schneider vom VfB 03 Hilden.

Jetzt anhören: Folge 6 des Oberliga-Niederrhein-Podcasts

Die Spiele der Podcast-Gäste im Überblick:

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1
2

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
2
3
Abpfiff

Die Trainer blicken einerseits auf ihre Spiele des 4. Oberliga-Spieltags zurück, sprechen aber auch über die kommenden Aufgaben, schließlich steht eine Englische Woche an: am Mittwoch sind fast alle Oberliga-Klubs in der 2. Niederrheinpokal-Runde gefordert und gefragt. Im Format "Ones-to-Watch" äußern sich die Coaches aber auch jeweils zu einem Spieler ihrer Mannschaft: Lukas Korytowski, Timo Hölscher und Mohamed Cisse.

Die kommenden Aufgaben der Podcast-Gäste im Niederrheinpokal:

Mi., 10.09.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
20:00

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
19:30live

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Aufrufe: 08.9.2025, 15:11 Uhr
André NückelAutor