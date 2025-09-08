Oberliga-Podcast: Korytowski, Hölscher und Cisse im Fokus

In der 6. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wegener mit Denis Czayka vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg und Tim Schneider vom VfB 03 Hilden.

Die Trainer blicken einerseits auf ihre Spiele des 4. Oberliga-Spieltags zurück, sprechen aber auch über die kommenden Aufgaben, schließlich steht eine Englische Woche an: am Mittwoch sind fast alle Oberliga-Klubs in der 2. Niederrheinpokal-Runde gefordert und gefragt. Im Format "Ones-to-Watch" äußern sich die Coaches aber auch jeweils zu einem Spieler ihrer Mannschaft: Lukas Korytowski, Timo Hölscher und Mohamed Cisse.