Oberliga-Podcast: Kastrati ist glücklich über den Fokus seines Teams

Bekim Kastrati im FuPa-Oberliga-Podcast – Foto: Jens Terhardt

In der 18. Folge des FuPa-Oberliga-Podcasts wirft Host Anton Wagener einen Blick auf den Rückrundenauftakt. Dort gelingt dem VfB Hilden gegen Ratingen 04/19 die große Überraschung. Außerdem schafft es der SC St. Tönis durch den Patzer der SpVg Schonnebeck und den Ausfall des KFC-Spiels den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Anton spricht mit Sebastian Siebenbach und Bekim Kastrati über den 18. Spieltag.

Siebenbachs FC Büderich kann beim SV Sonsbeck einen 1:0-Erfolg einfahren. Der 36-Jährige ist hörbar glücklich über den gelungenen Rückrundenauftakt: „Wir haben mit zunehmender Spieldauer das Spiel in unsere Richtung gelenkt und gehen dann etwas glücklich nach einem Standard in Führung. In Summe sind wir happy, die ersten drei Punkte holen zu können“, erzählt er im Podcast.

Kastrati und der SC St. Tönis stehen dem vergangene Wochenende auf dem zweiten Tabellenplatz. Das auch dank des Unentschiedens der Schonnbecker im Essener Derby. Kastrati ist glücklich, dass seine Mannschaft trotz einer harten Vorbereitung den nötigen Fokus an den Tag gelegt hat: „Wir waren sehr fokussiert und konzentriert – haben so gut wie nichts zugelassen. Wenn man auch bedenkt, wie schwierig und kurz die Vorbereitung war, bin ich umso glücklicher über unser Spiel“, erklärt Kastrati.

Das Format für die besonderen Spieler: "Ones to Watch"

Wie immer hat unser Host in jeder Folge eine ganz besonderen Spieler in der Rubrik "Ones to Watch" im Blick. In dieser Folge ist der Schlussmann des TSV Meerbusch, Franz Langhoff. Anton wirft einen Blick auf seine sportliche Ausbildung, sowie seine herausragende Leistung Gegend en VfB Homberg.