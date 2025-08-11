Die Trainer Sebastian Siebenbach, Dirk Tönnies und Bekim Kastrati im Fokus. – Foto: SSVg Velbert, Markus Becker, J

Oberliga-Podcast Folge 2: Siebenbach, Tönnies & Kastrati im Gespräch In Folge 2 des Oberliga-Niederrhein-Podcasts sprechen die Trainer Sebastian Siebenbach, Dirk Tönnies und Bekim Kastrati. Außerdem stehen drei Spieler im Format Ones-To-Watch im Fokus.

"FuPalaver", so heißt der Podcast von FuPa Niederrhein, der ab sofort eine neue Sendung präsentiert. Host Anton Wagener blickt jeden Montag auf die aktuelle Lage der Oberliga Niederrhein, entsprechend heißt diese neue Sendung auch "Oberliga-Niederrhein-Podcast". In der Folge 2 geht es um den Saisonstart, der am Freitag ansteht. Die Trainer Sebastian Siebenbach vom FC Büderich, Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck und Bekim Kastrati vom SC St. Tönis sprechen über die Vorbereitung ihrer Mannschaften.

Host Anton spricht in der zweiten Folge aber nicht nur mit den Trainern, sondern startet auch das neue Format "Ones-To-Watch". Hier geht es um Spieler aus der Oberliga, die entweder aktuell in aller Munde sind oder durch starke Leistungen eine Erwähnung verdient haben. Der linke Schienenspieler Cem Dag der Sportfreunde Baumberg sowie die beiden Top-Transfers Kaies Alaisame von Büderich und Jannis Nikolaou von St. Tönis stehen zuerst im Fokus. Jetzt reinhören: Oberliga-Niederrhein-Podcast Folge 2