Oberliga-Podcast Folge 2: Siebenbach, Tönnies & Kastrati im Gespräch

"FuPalaver", so heißt der Podcast von FuPa Niederrhein, der ab sofort eine neue Sendung präsentiert. Host Anton Wagener blickt jeden Montag auf die aktuelle Lage der Oberliga Niederrhein, entsprechend heißt diese neue Sendung auch "Oberliga-Niederrhein-Podcast". In der Folge 2 geht es um den Saisonstart, der am Freitag ansteht. Die Trainer Sebastian Siebenbach vom FC Büderich, Dirk Tönnies von der SpVg Schonnebeck und Bekim Kastrati vom SC St. Tönis sprechen über die Vorbereitung ihrer Mannschaften.
Host Anton spricht in der zweiten Folge aber nicht nur mit den Trainern, sondern startet auch das neue Format "Ones-To-Watch". Hier geht es um Spieler aus der Oberliga, die entweder aktuell in aller Munde sind oder durch starke Leistungen eine Erwähnung verdient haben. Der linke Schienenspieler Cem Dag der Sportfreunde Baumberg sowie die beiden Top-Transfers Kaies Alaisame von Büderich und Jannis Nikolaou von St. Tönis stehen zuerst im Fokus.
Solltet ihr die erste Folge verpasst haben, ist das gar kein Problem. Episode 1 könnt ihr direkt nachfolgend anhören - die Themen sind: In Folge 1 des Oberliga-Niederrhein-Podcasts sprechen die Trainer von Blau-Weiß Dingden, VfL Jüchen-Garzweiler, Holzheimer SG und VfB Homberg. Außerdem nennt Michael Nagorny vom KFC Uerdingen seine Favoriten.
Ihr findet FuPalaver überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch die neue Folge aber auch direkt hier im Artikel anhören - viel Spaß!
Damit aber nicht genug: Neben FuPalaver und dem Oberliga-Niederrhein-Podcast gibt es auch noch ein drittes Format: das Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein! Wie es der Name schon verrät, geht es in dieser Sendung um den KFC Uerdingen. In Folge 1 steht Julian Stöhr Rede und Antwort. Die Folgen laufen ebenfalls unter "FuPalaver" auf allen gängigen Plattformen.