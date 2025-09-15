 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Fällt wohl nicht allzu lange aus: Mario Knops.
Fällt wohl nicht allzu lange aus: Mario Knops. – Foto: Jens Terhardt

Oberliga-Podcast: Entwarnung bei Knops, Aufschwung des FC Büderich

In der 7. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts drückt Bekim Kastrati seine Unzufriedenheit über den Saisonstart des SC St. Tönis aus, gibt aber Entwarnung bei Mario Knops. Besser ist Stimmung beim FC Büderich und Sebastian Siebenbach. Im Fokus: Lennon Jung und Marcio Blank.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa Niederrhein spricht Anton Wagener mit Bekim Kastrati vom SC St. Tönis und Sebastian Siebenbach vom FC Büderich. Was euch in der 7. Folge erwartet:

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Kastrati ist mit dem Saisonstart nicht zufrieden, hofft gegen die SpVg Schonnebeck auf eine Steigerung. Entwarnung kann der Trainer allerdings beim Top-Scorer Mario Knops geben. Nach Siegen gegen KFC Uerdingen, SV Uedesheim und ETB SW Essen ist Siebenbach natürlich guter Dinge, denn nach einem punktlosen Start ist die Lage beim FCB jetzt wieder richtig ordentlich. Außerdem im Fokus: Lennon Jung von Schonnebeck und Marcio Blank vom VfB Homberg.

_____

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

So lief der Oberliga-Spieltag

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
2
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
0
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
5
0
Abpfiff

Oberliga-Podcast #6: Korytowski, Hölscher und Cisse im Fokus

In der 6. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wagener mit Denis Czayka vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg und Tim Schneider vom VfB 03 Hilden.

Die Trainer blicken einerseits auf ihre Spiele des 4. Oberliga-Spieltags zurück, sprechen aber auch über die kommenden Aufgaben, schließlich steht eine Englische Woche an: am Mittwoch sind fast alle Oberliga-Klubs in der 2. Niederrheinpokal-Runde gefordert und gefragt. Im Format "Ones-to-Watch" äußern sich die Coaches aber auch jeweils zu einem Spieler ihrer Mannschaft: Lukas Korytowski, Timo Hölscher und Mohamed Cisse.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Aufrufe: 015.9.2025, 09:45 Uhr
André NückelAutor