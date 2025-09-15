Oberliga-Podcast: Entwarnung bei Knops, Aufschwung des FC Büderich

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa Niederrhein spricht Anton Wagener mit Bekim Kastrati vom SC St. Tönis und Sebastian Siebenbach vom FC Büderich. Was euch in der 7. Folge erwartet:
Kastrati ist mit dem Saisonstart nicht zufrieden, hofft gegen die SpVg Schonnebeck auf eine Steigerung. Entwarnung kann der Trainer allerdings beim Top-Scorer Mario Knops geben. Nach Siegen gegen KFC Uerdingen, SV Uedesheim und ETB SW Essen ist Siebenbach natürlich guter Dinge, denn nach einem punktlosen Start ist die Lage beim FCB jetzt wieder richtig ordentlich. Außerdem im Fokus: Lennon Jung von Schonnebeck und Marcio Blank vom VfB Homberg.
In der 6. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts von FuPa Niederrhein spricht Host Anton Wagener mit Denis Czayka vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Salah El Halimi von den Sportfreunden Baumberg und Tim Schneider vom VfB 03 Hilden.
Die Trainer blicken einerseits auf ihre Spiele des 4. Oberliga-Spieltags zurück, sprechen aber auch über die kommenden Aufgaben, schließlich steht eine Englische Woche an: am Mittwoch sind fast alle Oberliga-Klubs in der 2. Niederrheinpokal-Runde gefordert und gefragt. Im Format "Ones-to-Watch" äußern sich die Coaches aber auch jeweils zu einem Spieler ihrer Mannschaft: Lukas Korytowski, Timo Hölscher und Mohamed Cisse.