Fällt wohl nicht allzu lange aus: Mario Knops. – Foto: Jens Terhardt

Oberliga-Podcast: Entwarnung bei Knops, Aufschwung des FC Büderich In der 7. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts drückt Bekim Kastrati seine Unzufriedenheit über den Saisonstart des SC St. Tönis aus, gibt aber Entwarnung bei Mario Knops. Besser ist Stimmung beim FC Büderich und Sebastian Siebenbach. Im Fokus: Lennon Jung und Marcio Blank. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 19 weitere

Im Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa Niederrhein spricht Anton Wagener mit Bekim Kastrati vom SC St. Tönis und Sebastian Siebenbach vom FC Büderich. Was euch in der 7. Folge erwartet: >>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp >>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp