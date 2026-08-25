Oberliga-Podcast: Bloch-Comeback, El Halimi & Apfeld sprechen Die Oberliga Niederrhein bleibt direkt unterhaltsam. Im Podcast blicken wir auf den 2. Spieltag, sprechen über Schonnebecks Antwort beim WSV, Velberts Start, Baumbergs Umbruch und die Stimmen von Damian Apfeld, Salah El Halimi und Matthias Bloch. von André Nückel · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Hoch hinaus: Matthias Bloch hat mit der SpVg Schonnebeck viel erreicht. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und er hat einiges zu erzählen. Die SpVg Schonnebeck gewann beim Wuppertaler SV mit 3:1, setzte damit nach der Pokalniederlage vor zwei Wochen eine klare Antwort und verschärfte zugleich den Fehlstart des Regionalliga-Absteigers. Der WSV steht nach zwei Partien noch ohne Punkt da, Schonnebeck dagegen ist mit vier Zählern oben dabei.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Auch Ratingen 04/19 und der FC Büderich lieferten Gesprächsstoff. Beim 3:3 wechselte die Partie mehrfach die Richtung, ehe Büderich in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kam. Für Ratingen war es bereits das zweite Remis im zweiten Spiel, Büderich bleibt ebenfalls ungeschlagen. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 durfte dagegen erstmals jubeln: Der Aufsteiger besiegte die Holzheimer SG mit 2:1 und feierte damit den ersten Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Velbert, Baumberg und ein hitziges Derby Dazu geht es im Podcast um die weiteren Geschichten des Wochenendes. Die SSVg Velbert drehte beim ETB Schwarz-Weiß Essen nach Rückstand deutlich auf und steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze. Die Sportfreunde Baumberg gewannen beim TSV Meerbusch ein munteres Hin und Her mit 4:2 und haben nach dem Umbruch im Kader ebenfalls vier Punkte auf dem Konto.