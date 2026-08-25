Oberliga-Podcast: Bloch-Comeback, El Halimi & Apfeld sprechen

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist Geschichte - und er hat einiges zu erzählen. Die SpVg Schonnebeck gewann beim Wuppertaler SV mit 3:1, setzte damit nach der Pokalniederlage vor zwei Wochen eine klare Antwort und verschärfte zugleich den Fehlstart des Regionalliga-Absteigers. Der WSV steht nach zwei Partien noch ohne Punkt da, Schonnebeck dagegen ist mit vier Zählern oben dabei.
Auch Ratingen 04/19 und der FC Büderich lieferten Gesprächsstoff. Beim 3:3 wechselte die Partie mehrfach die Richtung, ehe Büderich in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kam. Für Ratingen war es bereits das zweite Remis im zweiten Spiel, Büderich bleibt ebenfalls ungeschlagen. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 durfte dagegen erstmals jubeln: Der Aufsteiger besiegte die Holzheimer SG mit 2:1 und feierte damit den ersten Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte.
Dazu geht es im Podcast um die weiteren Geschichten des Wochenendes. Die SSVg Velbert drehte beim ETB Schwarz-Weiß Essen nach Rückstand deutlich auf und steht nach zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze. Die Sportfreunde Baumberg gewannen beim TSV Meerbusch ein munteres Hin und Her mit 4:2 und haben nach dem Umbruch im Kader ebenfalls vier Punkte auf dem Konto.
Der SV Scherpenberg bleibt nach dem 1:1 beim SV Sonsbeck ungeschlagen, musste in einem hitzigen Derby aber eine Rote Karte und einen späten Foulelfmeter gegen sich überstehen. Sonsbeck verpasste dadurch den möglichen Heimsieg, Scherpenberg bestätigte nach dem spektakulären Auftakt gegen den ETB den ordentlichen Start in die neue Liga.
In den Stimmen von der Seitenlinie kommen drei Protagonisten des Spieltags zu Wort. Damian Apfeld ordnet das 3:3 von Ratingen 04/19 gegen Büderich ein und spricht über die späte Schlussphase sowie die Probleme bei gegnerischen Standards. Salah El Halimi blickt auf Baumbergs Sieg in Meerbusch, den personellen Umbruch bei den Sportfreunden und die kommende Aufgabe gegen KFC Uerdingen.
Außerdem erklärt Matthias Bloch, warum er bei der SpVg Schonnebeck als eigentlich zurückgetretener Co-Trainer plötzlich wieder selbst auf dem Platz stand - und wie er den Auswärtssieg beim Wuppertaler SV erlebt hat.
0:00 – 0:54: Intro und Begrüßung0:55 – 5:02: Spieltagsrückblick 5:03 – 7:45: Stimmen von der Seitenlinie mit Damian Apfeld (Ratingen 04/19) 7:46 - 10:50: Stimmen von der Seitenlinie mit Salah El Halimi (Sportfreunde Baumberg) 10:51 – 13:29: Stimmen von der Seitenlinie mit Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck) 13:30 – 14:23: Spieltagsvorschau 14:24 – Ende: Outro und Verabschiedung