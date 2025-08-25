Oberliga-Podcast: Beine & Amendt sprechen über gute Auftritte

Nach dem 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht der SV Biemenhorst überraschend auf dem ersten Platz, doch Trainer Daniel Beine weiß die Tabellenführung im FuPa-Podcast "Oberliga-Niederrhein-Podcast" einzuordnen. Sebastian Amendt freut sich über den ersten Punkt von Blau-Weiß Dingden und lobt Stürmer Mohamed Salman.

Zur Pause sah es gegen den FC Büderich wahrlich nicht nach einem Kantersieg des SV Biemenhorst aus, doch Coach Beine verrät im Gespräch mit Host Anton Wagener, dass Umstellungen in der Kabine geholfen haben, das Ruder rumzureißen. In Träumerei verfällt beim Vorjahres-Aufsteiger nun aber niemand, stattdessen hoffen die Bocholter schon am Donnerstag bei der Rückkehr von Beine zum KFC Uerdingen das nächste Spiel zu gewinnen.

Wenn es um die Spieler der Woche geht, steht Salman von Blau-Weiß Dingden ganz oben im Fokus, denn der Stürmer schoss beim 3:3 des Liga-Neulings alle Tore gegen den VfB 03 Hilden. Trainer Amendt lobt seinen Stürmer und verrät, warum beim 0:2-Pausenrückstand auch der 6:0-Kantersieg des FC Bayern München gegen RB Leipzig am vergangenen Freitag geholfen haben kann. Denn statt sich abschießen zu lassen, kämpfte Dingden sich zum Comeback.

Jetzt anhören: Folge 4 des Oberliga-Niederrhein-Podcasts

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein.

In Folge 2 des Oberliga-Niederrhein-Podcasts sprechen die Trainer Sebastian Siebenbach, Dirk Tönnies und Bekim Kastrati. Außerdem stehen drei Spieler im Format Ones-To-Watch im Fokus.

