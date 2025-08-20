Oberliga-Podcast #3: Losing, Neumann & Apfeld analysieren den Spieltag

Der 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist absolviert, also steht auch die erste reguläre Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts an! Heinrich Losing vom SV Sonsbeck, Damian Apfeld von Ratingen 04/19 und Jesco Neumann von der Holzheimer SG über den Ligastart ihrer Mannschaften.

Host Anton Wagener spricht mit den Trainern über den Auftakt ihrer Mannschaften, der für alle Klubs erfolgreich lief, fragt aber auch: Womit sind Losing, Apfeld und Neumann schon zufrieden, was kann dagegen noch besser werden? Während Losing die Effektivität seiner Sonsbecker lobt und Apfeld mit dem Offensivspiel zufrieden ist, findet Neumann, dass seine HSG für die Liga bereit ist.

Neben einer Rückschau auf die Spiele geht es auch um die Spieler Emre Demircan von Ratingen und Linus Krajac von Sonsbeck, die jeweils mit einem Doppelpack starke Leistungen gezeigt haben. Außerdem waren über 5.000 Zuschauer bei den Oberliga-Spielen vor Ort - ein echter Top-Wert!