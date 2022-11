Philipp Elspaß (Mitte) war der Held des SV Sonsbeck. – Foto: Arno Wirths

Oberliga: Philipp Elspaß rettet dem SV Sonsbeck das Remis! Mit der Partie SV Sonsbeck gegen TVD Velbert stand am Samstag auch ein Spiel in der Oberliga an. Das Team von Trainer Heinrich Losing spielte 2:2 (0:2) gegen den TVD Velbert.

Am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein legt Spitzenreiter SSVg Velbert wieder mal am Freitag vor, diesmal beim FC Kray. Der KFC Uerdingen ist dann am Sonntag dran, bei Aufsteiger Hamborn 07. Bereits am Samstag empfing der SV Sonsbeck die TVD Velbert. Und das Team von Trainer Heinrich Losing spielte 2:2 (0:2). Fabio di Gaetano traf gleich doppelt für die Gäste, Philipp Elspaß (90.+8) aber rettete sein Team vor der Niederlage. Ratingen 04/19 will am Sonntag mit einem Sieg daheim bei der Rückkehr ins Stadion gegen den SC St. Tönis oben dranbleiben.

Zwar tat sich der Spitzenreiter SSVg Velbert am Freitagabend beim FC Kray zunächst etwas schwer, siegte letztlich aber doch sicher. Schlüssel war bei allen drei Treffern jeweils ein Eckstoß. Und eine Vertragsverlängerung gab es in Velbert auch noch. >>> Hier geht es zum kompletten Bericht Am Samstag spielten: SV Sonsbeck gegen TVD Velbert Angreifer Fabio die Gaetano (9./30.) traf bereits im ersten Durchgang doppelt für den TVD Velbert. Auch wenn der SV Sonsbeck in der zweiten Halbzeit besser agierte und Klaus Keisers (51.) für den Anschlusstreffer sorgte, tat sich das Team von Trainer Heinrich Losing lange schwer. Doch Philipp Elspaß sorgte noch für die Sensation: In der achten Minute der Nachspielzeit traf der Innenverteidiger nach einem Standard zum umjubelten 2:2.

SV Sonsbeck – TVD Velbert 2:2

SV Sonsbeck: Weichelt, Schoofs, Werner (83. Fuchs), Elspaß, Lu (73. Meier), Leurs, Terfloth, Maas, Janßen (83. Alzedaue), Keisers, Massold - Trainer: Losing - Trainer: Schmitz

TVD Velbert: Offhaus, Fagasinski (58. Adibelli), Haub, Härtel, Corsten, di Gaetano (90. Akhan), Oteng Adjei (67. Schubert-Abubakari), Glavas, Forger (67. Bleckmann), Brauer, Kluft (87. Pia) - Trainer: Schwertfeger - Trainer: Braasch - Trainer: Bastians

Schiedsrichter: Lambertz () - Zuschauer: 225

Tore: 0:1 di Gaetano (9.), 0:2 di Gaetano (30.), 1:2 Keisers (51.), 2:2 Elspaß (90.+8) Die Spiele am Sonntag: Liveticker: MSV Düsseldorf gegen Union Nettetal

