Oberliga: Optik Rathenow bereit für den Ligastart

– Foto: Lukas Thoms

Der FSV Optik Rathenow hat eine abwechslungsreiche Vorbereitung hinter sich. Nach Rückschlägen gegen höherklassige und ambitionierte Gegner setzte die Mannschaft zuletzt deutliche Ausrufezeichen. Nun richtet sich der Blick auf den Saisonauftakt gegen den Berliner AK 07.

Für den FSV Optik Rathenow endet am Samstag die Zeit der Vorbereitung. Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft im Stadion Vogelgesang den Berliner AK zum ersten Saisonspiel der NOFV-Oberliga Nord. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Willem Smakman. Nach mehreren Wochen mit intensiven Testspielen will Optik nun den positiven Eindruck der vergangenen Partien mit in den Pflichtspielauftakt nehmen.

Schwieriger Beginn gegen starke Gegner

Die Vorbereitung begann mit anspruchsvollen Aufgaben. Gegen die VSG Altglienicke unterlag Rathenow mit 0:1, ehe sich die Mannschaft Bundesligist Union Berlin mit 2:12 geschlagen geben musste. Beim Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde gelang anschließend ein 1:1, bevor es gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC eine 0:3-Niederlage setzte.

Auch die folgenden Partien verliefen zunächst nicht nach Wunsch. Gegen den Brandenburger SC Süd 05 unterlag der FSV mit 1:3, ebenso gegen den Ludwigsfelder FC mit 0:3.

Steigende Formkurve im weiteren Verlauf

Im weiteren Verlauf der Vorbereitung zeigte die Mannschaft jedoch eine deutliche Reaktion. Gegen den SSV Havelwinkel Warnau feierte Rathenow einen klaren 9:2-Erfolg. Es folgte ein 2:2 beim Malchower SV 90, bevor der FC Schwedt 02 mit 3:1 bezwungen wurde.

Den eindrucksvollsten Abschluss der Testspielserie lieferte der FSV am Dienstagabend. Beim SV Kloster Lehnin setzte sich Rathenow souverän mit 11:0 durch und sammelte zusätzliches Selbstvertrauen für den Ligastart.

Mit Rückenwind in die neue Saison

Die Vorbereitung bot dem FSV Optik Rathenow viele unterschiedliche Herausforderungen. Niederlagen gegen höherklassige oder ambitionierte Gegner gehörten ebenso dazu wie überzeugende Auftritte und torreiche Erfolge in den vergangenen Wochen. Mit den beiden deutlichen Siegen gegen Schwedt und Kloster Lehnin im Rücken richtet sich der Fokus nun vollständig auf den Saisonauftakt. Gegen den Berliner AK soll die intensive Vorbereitung ihren Abschluss finden und der Start in die neue Oberliga-Spielzeit gelingen.