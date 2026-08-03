Oberliga-Offensivspieler wechselt zum Verbandsligisten

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Der 1. Göppinger SV verstärkt seinen Kader nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg für die kommende Verbandsliga-Saison mit Niklas Hofmeister. Der 24-jährige Offensivspieler wechselt vom 1. FC Normannia Gmünd nach Göppingen. Hofmeister ist sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen einsetzbar und bringt technische Qualität sowie Stärke im Eins-gegen-eins mit.

In der vergangenen Saison absolvierte Hofmeister für Normannia Gmünd 21 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zuvor stand er zwei Spielzeiten beim 1. CfR Pforzheim unter Vertrag. Für den Oberligisten kam er auf insgesamt 51 Einsätze, elf Tore und drei Vorlagen.

Seine bislang erfolgreichste Saison im Aktivenbereich spielte Hofmeister 2022/23 für den SV Fellbach. In 32 Begegnungen der Verbandsliga Württemberg erzielte er 20 Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Bereits in der Spielzeit zuvor war er für Fellbach in der Verbandsliga aktiv und kam in 24 Partien auf fünf Tore und zwei Assists. Weitere Einsätze sammelte er für die zweite Mannschaft des Vereins in der Bezirksliga Rems/Murr.