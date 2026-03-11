Oberliga oder nicht? SCHOTT zögert; aus Gründen...

Vor wenigen Tagen lief die Frist zur Meldung für die kommende Saison beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) ab. In den entsprechenden Listen taucht auch der Name des SV SCHOTT Jena auf. Die Mannschaft um Abteilungsleiter Robert Gering hat mit einer überragenden Hinrunde in der Thüringenliga auf sich aufmerksam gemacht, steht derzeit an der Tabellenspitze und hat die Meisterschaft klar im Visier.
Trotz der vielversprechenden sportlichen Ausgangslage bremst Robert Gering die Euphorie in Sachen Aufstieg noch etwas. Die Meldung beim Verband sei zunächst pro forma erfolgt. „Wirklich viel kann ich dazu noch nicht sagen. Uns war wichtig, dass wir die Meldung erst einmal abgeben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir am Ende Erster werden können. Aber ob wir den Schritt in die Oberliga tatsächlich gehen, steht noch nicht zu hundert Prozent fest“, erklärt der Abteilungsleiter.
Sportlich wäre die Bereitschaft für den nächsten Schritt durchaus vorhanden. Trainer Christian Kummer sei „Feuer und Flamme“, den Aufstieg anzugehen. Während Kummer für den sportlichen Bereich verantwortlich ist, kümmert sich Gering vor allem um die strukturellen Voraussetzungen. „Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig arbeiten wir an den Rahmenbedingungen. Finanziell wäre die Oberliga eine Herausforderung“, sagt Gering. Ein Schnellschuss komme für ihn nicht infrage: „Ich habe keine Lust, ein Jahr Oberliga zu spielen und dann nur auf die Routen zu bekommen. Wenn wir den Schritt gehen, dann soll es perspektivisch länger als nur eine Saison sein.“
Ein wenig nachdenklich stimmt den Abteilungsleiter auch der Start in die Rückrunde. Zwar holte SCHOTT aus den ersten drei Spielen sieben Punkte, doch spielerisch fehlte zuletzt etwas von der Souveränität der Hinserie. „Man sieht es aktuell: Wir haben eine lange Verletztenliste und sind in der momentanen Situation auch nicht oberligatauglich“, sagt Gering offen.
Neben der sportlichen Entwicklung spielen vor allem organisatorische und finanzielle Fragen eine entscheidende Rolle. Dazu zählen die endgültige Kaderplanung, die Suche nach zusätzlichen Sponsoren sowie die höheren Kosten, die mit der Oberliga verbunden wären. Gerade im Sportstandort Jena ist das jedoch kein leichtes Unterfangen, da viele Sponsoren bereits bei den großen Aushängeschildern der Stadt – etwa im Fußball oder Basketball – engagiert sind und ein Großteil der verfügbaren Mittel dorthin fließt.
Diese Punkte will der Verein in den kommenden zwei bis drei Wochen klären, bevor eine endgültige Entscheidung fällt. Rückendeckung gibt es dabei aus der Vereinsführung. „Auf Vorstandsebene gibt es grünes Licht, solange wir den finanziellen Rahmen einhalten. Aber wir müssen viele kleine Parameter sorgfältig abwägen“, erklärt Gering mit Blick auf Präsident Jörg Triller und den Vorstand.
Für den Abteilungsleiter bedeutet das derzeit eine intensive Phase mit vielen Gesprächen. Mit dem aktuellen Kader steht er bereits im Austausch – rund 90 Prozent der Spieler würden den Schritt in die Oberliga mitgehen. Allerdings gibt es auch zwei Leistungsträger, die diesen Weg wohl nicht noch einmal antreten möchten. Parallel dazu behält Gering stets die wirtschaftliche Seite im Blick. „Allein die Busmieten für die langen Auswärtsfahrten wären deutlich höher. Budgettechnisch gehen wir jetzt schon an unsere Grenzen, und wir werden nicht über unsere Verhältnisse leben“, betont er. Transparenz gegenüber den Spielern sei dabei wichtig: „Wir haben offen kommuniziert, dass wir im Falle eines Aufstiegs keine höheren Aufwandsentschädigungen zahlen können.“
Der SV SCHOTT Jena versteht sich weiterhin als breitensportlich geprägter Verein. „Die Nachwuchsarbeit darf darunter nicht leiden. Der Gesamtverein muss diesen Schritt mittragen“, so Gering. Fest steht: Die Verantwortlichen arbeiten derzeit intensiv daran, das mögliche Projekt „Oberliga beim SV SCHOTT“ in einen stabilen Rahmen zu bringen, der auch den Herausforderungen der fünften Liga standhalten kann. Dabei werden auch Kooperationsmöglichkeiten mit dem Unternehmen SCHOTT diskutiert.
Die endgültige Entscheidung soll gemeinschaftlich im Verein getroffen werden. „Wir fällen die Entscheidung mit allen Beteiligten zusammen“, betont Gering. Dabei spielt auch die Perspektive der Nachwuchsabteilung eine Rolle – etwa ein möglicher Aufstieg der A-Junioren in die Regionalliga, der ebenfalls im Verein thematisiert wird.