Oberliga oder nicht? SCHOTT zögert; aus Gründen... SV SCHOTT Jena prüft Aufstieg in die Oberliga – Entscheidung in den kommenden Wochen von André Hofmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Spielt Carlos Damian nächste Saison mit dem SV SCHOTT Jena in der Oberliga? – Foto: © Sebastian Harbke

Vor wenigen Tagen lief die Frist zur Meldung für die kommende Saison beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) ab. In den entsprechenden Listen taucht auch der Name des SV SCHOTT Jena auf. Die Mannschaft um Abteilungsleiter Robert Gering hat mit einer überragenden Hinrunde in der Thüringenliga auf sich aufmerksam gemacht, steht derzeit an der Tabellenspitze und hat die Meisterschaft klar im Visier.

Trotz der vielversprechenden sportlichen Ausgangslage bremst Robert Gering die Euphorie in Sachen Aufstieg noch etwas. Die Meldung beim Verband sei zunächst pro forma erfolgt. „Wirklich viel kann ich dazu noch nicht sagen. Uns war wichtig, dass wir die Meldung erst einmal abgeben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir am Ende Erster werden können. Aber ob wir den Schritt in die Oberliga tatsächlich gehen, steht noch nicht zu hundert Prozent fest“, erklärt der Abteilungsleiter. Sportlicher Erfolg – aber noch offene Fragen Sportlich wäre die Bereitschaft für den nächsten Schritt durchaus vorhanden. Trainer Christian Kummer sei „Feuer und Flamme“, den Aufstieg anzugehen. Während Kummer für den sportlichen Bereich verantwortlich ist, kümmert sich Gering vor allem um die strukturellen Voraussetzungen. „Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig arbeiten wir an den Rahmenbedingungen. Finanziell wäre die Oberliga eine Herausforderung“, sagt Gering. Ein Schnellschuss komme für ihn nicht infrage: „Ich habe keine Lust, ein Jahr Oberliga zu spielen und dann nur auf die Routen zu bekommen. Wenn wir den Schritt gehen, dann soll es perspektivisch länger als nur eine Saison sein.“

Ein wenig nachdenklich stimmt den Abteilungsleiter auch der Start in die Rückrunde. Zwar holte SCHOTT aus den ersten drei Spielen sieben Punkte, doch spielerisch fehlte zuletzt etwas von der Souveränität der Hinserie. „Man sieht es aktuell: Wir haben eine lange Verletztenliste und sind in der momentanen Situation auch nicht oberligatauglich“, sagt Gering offen. Sponsoren, Kosten und Konkurrenz am Standort Jena Neben der sportlichen Entwicklung spielen vor allem organisatorische und finanzielle Fragen eine entscheidende Rolle. Dazu zählen die endgültige Kaderplanung, die Suche nach zusätzlichen Sponsoren sowie die höheren Kosten, die mit der Oberliga verbunden wären. Gerade im Sportstandort Jena ist das jedoch kein leichtes Unterfangen, da viele Sponsoren bereits bei den großen Aushängeschildern der Stadt – etwa im Fußball oder Basketball – engagiert sind und ein Großteil der verfügbaren Mittel dorthin fließt.