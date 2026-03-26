Oberliga Nord: Lichtenberg 47 will aufschließen und Abstiegskampf NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Artur Kraus

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Nord geht es nicht um bloße Tabellenkosmetik, sondern um spürbare Verschiebungen in fast allen Zonen der Liga. SV Tasmania Berlin führt mit 49 Punkten vor SV Lichtenberg 47 mit 44 Punkten, dahinter behauptet SG Union 1919 Klosterfelde mit 38 Punkten Rang drei. Aber auch im unteren Bereich wird jeder Punkt schwerer: SG Dynamo Schwerin, S.D. Croatia Berlin und FC Viktoria 1889 Berlin stehen unter Druck. Die vier offenen Partien tragen deshalb mehr Gewicht, als es ein gewöhnlicher Nachholtermin vermuten lässt.

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SV Siedenbollentin geht mit einer frischen Enttäuschung in dieses Nachholspiel. Das 1:2 gegen SG Union 1919 Klosterfelde war ein bitterer Rückschlag, weil die Mannschaft nach dem Ausgleich durch Daniel Eidtner per Foulelfmeter in der 38. Minute lange auf einen Punkt hoffen durfte. Am Ende blieb nur Rang zehn mit 27 Punkten. Noch schwerer wiegt, dass mit der Gelb-Roten Karte gegen Tom Selchow in der Nachspielzeit zusätzlich Unruhe blieb. FSV Optik Rathenow dagegen reist mit Rückenwind an. Das 3:1 gegen S.D. Croatia Berlin war ein kraftvolles Signal einer Mannschaft, die sich mit 26 Punkten auf Rang elf herangeschoben hat. Yohji Irvan Koré drehte die Partie mit seinem Doppelpack, ehe Luka Zdep per Foulelfmeter alles entschied. Damit wird dieses Duell sofort zu einem direkten Ringen zweier Teams, die im Tabellenmittelfeld nicht nach unten durchgereicht werden wollen. Viel enger kann der Druck in dieser Tabellenzone kaum sein.

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SV Lichtenberg 47 hat am vergangenen Spieltag ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt. Das 4:0 bei BSV Eintracht Mahlsdorf war nicht nur ein Sieg, sondern ein Statement. Muhammed Zekiroğlu, Christian Gawe, Sebastian Reiniger und Hannes Graf sorgten für einen Auftritt voller Wucht und Klarheit. Mit 44 Punkten bleibt Lichtenberg der schärfste Verfolger von Tasmania Berlin. SG Dynamo Schwerin dagegen wurde beim 0:5 gegen SV Tasmania Berlin hart getroffen. Schon früh geriet die Mannschaft unter Druck, fand keinen Zugriff und musste schließlich eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Gelb-Rote Karte gegen Jannis Wienke verschärfte das Bild zusätzlich. Mit 22 Punkten bleibt Schwerin auf Rang 14 und spürt den Atem des Tabellenkellers. Alles spricht für eine klare Favoritenrolle der Gastgeber, aber genau solche Spiele tragen für beide Seiten besondere Schwere: Lichtenberg jagt die Spitze, Schwerin ringt um Stabilität und Abstand nach unten. ---

Für S.D. Croatia Berlin wird die Lage immer düsterer. Das 1:3 in Rathenow war die nächste Niederlage einer Saison, in der sich die Mannschaft mit 15 Punkten weiter auf Rang 15 festfährt. Zwar sorgte das Eigentor von Yunus Solak noch für eine frühe Führung, doch danach brach das Spiel weg. Jeder weitere verlorene Abend schiebt den Druck höher. FC Anker Wismar kommt dagegen mit einem wichtigen Erfolg nach Berlin. Das 1:0 gegen Tennis Borussia Berlin durch das Tor von Pascal Breier in der 65. Minute brachte drei wertvolle Punkte und nun 28 Punkte auf dem Konto. Damit hat sich Wismar im Mittelfeld etwas fester gestellt. Dieses Nachholspiel ist für Croatia beinahe schon ein Alarmsignal in Echtzeit, für Anker die Chance, sich weiter vom gefährlichen Bereich abzusetzen. Es ist ein Spiel, in dem Nervosität und Hoffnung dicht nebeneinander liegen werden. ---