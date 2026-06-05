Oberliga: Nill Hauser kommt vom Ligarivalen und ein junger Akteur

Sportdirektor Stephan Fichter kann einen weiteren Neuzugang präsentieren. Nill Hauser wechselt vom Ligarivalen SV Oberachern zum Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. Der 25-Jährige ist für das defensive Mittelfeld vorgesehen.
Mit ihm kommt reichlich Erfahrung in den Schwerzer, wenngleich Hauser noch ein recht junger Akteur ist. Sowohl für den FC Nöttingen als auch den SV Oberachern hat Hauser über 100 Spiele in der Fußball-Oberliga absolviert und weiß, wie man sich in diesem Terrain zurechtfindet. In der vergangenen Saison hatte er sich einer Hüft-Operation unterziehen müssen und war dadurch lange ausgefallen. In der Rückrunde ist er wieder in den Trainings- und Mannschaftsbetrieb zurückgekehrt.
„Er musste immer brutalen Aufwand betreiben, um in Oberachern zu spielen, da er in Stuttgart wohnt. Als dann unser Kontakt zustande gekommen ist, ging es eigentlich recht schnell, bis wir uns einig wurden“, freut sich Fichter über eine weitere Option in der Mittelfeldzentrale. Hauser ist jedoch durchaus flexibel einsetzbar, kann nicht nur auf der Sechs agieren, sondern hat auch schon Partien in der Dreierkette absolviert. „Damit haben wir einen recht flexiblen Spieler dazugewonnen“, so Fichter weiter.
„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Normannia. Als gebürtiger Stuttgarter wollte ich wieder näher an meiner Heimat spielen. Die sehr guten Gespräche und die positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren haben mich letztlich von diesem Wechsel überzeugt“, sagt Nill Hause selbst nach der Vertragsunterschrift.
Der Kader des Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd nimmt weiter Gestalt an. Mit Ben Cahani präsentiert Sportdirektor Stephan Fichter nun einen 19-jährigen Flügelspieler, der in der Jugend bereits einmal bei der Normannia gespielt hat.
2022 wechselte Cahani aus dem Schwerzer an die Brenz, kickte zwei Jahre in der U17 des 1. FC Heidenheim. 2024 dann ging es für Cahani in die U19 des VfR Aalen. Nun also schließt sich der Kreis also wieder bei der Normannia. „Ich freue mich, wieder hier zu sein. Nach den Gesprächen habe ich mich direkt wieder wohlgefühlt und war mir schnell sicher, dass ich diesen nächsten Schritt bei der Normannia gehen möchte“, sagt Cahani selbst.
Cahani ist wieder ein Beispiel dafür, dass man sich bei der Normannia treu bleiben möchte. „Wir geben weiterhin den jungen Spielern unserer Region die Möglichkeit, auf höchstem Niveau, in der Oberliga, die ersten Schritte im Seniorenbereich zu gehen“, sagt Fichter. Cahani bringe eine Menge mit, die man bei der Normannia brauchen kann, so der Sportdirektor weiter. „Er besticht vor allem durch eine enorme Schnelligkeit. Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns sein ersten schritte erfolgreich gehen wird“, so Fichter weiter. Cahani selbst kann es kaum erwarten, um bei der Normannia zu starten, freue sich vor allem, die Mannschaft kennenzulernen.