Oberliga: Nill Hauser kommt vom Ligarivalen und ein junger Akteur Oberligist 1. FC Normannia Gmünd verpflichtet Nill Hauser vom SV Oberachern und Ben Cahani von der U19 des VfR Aalen. von fcn · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Sportdirektor Stephan Fichter kann einen weiteren Neuzugang präsentieren. Nill Hauser wechselt vom Ligarivalen SV Oberachern zum Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. Der 25-Jährige ist für das defensive Mittelfeld vorgesehen.

Mit ihm kommt reichlich Erfahrung in den Schwerzer, wenngleich Hauser noch ein recht junger Akteur ist. Sowohl für den FC Nöttingen als auch den SV Oberachern hat Hauser über 100 Spiele in der Fußball-Oberliga absolviert und weiß, wie man sich in diesem Terrain zurechtfindet. In der vergangenen Saison hatte er sich einer Hüft-Operation unterziehen müssen und war dadurch lange ausgefallen. In der Rückrunde ist er wieder in den Trainings- und Mannschaftsbetrieb zurückgekehrt. „Er musste immer brutalen Aufwand betreiben, um in Oberachern zu spielen, da er in Stuttgart wohnt. Als dann unser Kontakt zustande gekommen ist, ging es eigentlich recht schnell, bis wir uns einig wurden“, freut sich Fichter über eine weitere Option in der Mittelfeldzentrale. Hauser ist jedoch durchaus flexibel einsetzbar, kann nicht nur auf der Sechs agieren, sondern hat auch schon Partien in der Dreierkette absolviert. „Damit haben wir einen recht flexiblen Spieler dazugewonnen“, so Fichter weiter.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Normannia. Als gebürtiger Stuttgarter wollte ich wieder näher an meiner Heimat spielen. Die sehr guten Gespräche und die positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren haben mich letztlich von diesem Wechsel überzeugt“, sagt Nill Hause selbst nach der Vertragsunterschrift.

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd