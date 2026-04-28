Oberliga Niedersachsen: Wer braucht noch was zum Klassenerhalt?

Während Holthausen Biene und Lupo Martini bereits abgestiegen sind, kämpfen voraussichtlich noch vier Teams um den Klassenerhalt. Zwei Abstiegsplätze sind noch zu vergeben.
Damit kämpfen noch drei realistische Kandidaten um den Klassenerhalt – und ein Außenseiter mit Minimalchance.
Der MTV Wolfenbüttel steht aktuell noch über dem Strich, ist aber nicht durch.
Restprogramm:
Szenario:
Die Zweitvertretung steht punktgleich mit Wolfenbüttel, hat aber noch drei direkte Duelle mit Abstiegsaspiranten im Programm.
Restprogramm:
Szenario:
Der BSV Rehden steht aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz und muss reagieren. Der Vorteil für Rehden: Sie haben noch zwei Spiele mehr als Braunschweig und Wolfenbüttel, um zu punkten.
Restprogramm:
Szenario:
Der TSV Wetschen ist trotz rechnerischer Chance klarer Außenseiter im Rennen. Doch auch ihnen bleiben noch fünf Spiele.
Restprogramm:
Szenario:
Die Konstellation in der Oberliga Niedersachsen spitzt sich auf ein klassisches Viererduell zu. Während Wolfenbüttel, Braunschweig II und BSV Rehden noch alles in der eigenen Hand haben, muss Wetschen auf Patzer der Konkurrenten hoffen.
Sie brauchen eine nahezu perfekte Endphase – und ist auf Hilfe von außen angewiesen. Am Ende dürfte der Abstiegskampf vor allem in den direkten Duellen entschieden werden.