Oberliga Niedersachsen: Wer braucht noch was zum Klassenerhalt?

– Foto: Horst Vogler

Während Holthausen Biene und Lupo Martini bereits abgestiegen sind, kämpfen voraussichtlich noch vier Teams um den Klassenerhalt. Zwei Abstiegsplätze sind noch zu vergeben.

Der MTV Wolfenbüttel steht aktuell noch über dem Strich, ist aber nicht durch.

Damit kämpfen noch drei realistische Kandidaten um den Klassenerhalt – und ein Außenseiter mit Minimalchance.

Ein Sieg aus den direkten Duellen dürfte in Richtung Klassenerhalt reichen.

Besonders das Duell gegen Rehden hat große Bedeutung.

Eintracht Braunschweig II (12. Platz – 32 Punkte)

Die Zweitvertretung steht punktgleich mit Wolfenbüttel, hat aber noch drei direkte Duelle mit Abstiegsaspiranten im Programm.

Restprogramm:

BSV Rehden (13.)

MTV Wolfenbüttel (11.)

Lupo Martini Wolfsburg (16., abgestiegen)

Szenario:

Das Spiel gegen Rehden ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Gegen Lupo besteht eine klare Pflicht zum Sieg.

BSV Rehden (13. Platz – 30 Punkte)

Der BSV Rehden steht aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz und muss reagieren. Der Vorteil für Rehden: Sie haben noch zwei Spiele mehr als Braunschweig und Wolfenbüttel, um zu punkten.

Restprogramm:

Verden (10.)

Braunschweig II (12.)

TSV Wetschen (14.)

Hildesheim (4.)

Wolfenbüttel (11.)

Szenario:

Rehden hat den Vorteil von noch fünf verbleibenden Spielen.

Zwei Siege gegen direkte Konkurrenten könnten entscheidend sein.

TSV Wetschen (14. Platz – 22 Punkte)

Der TSV Wetschen ist trotz rechnerischer Chance klarer Außenseiter im Rennen. Doch auch ihnen bleiben noch fünf Spiele.

Restprogramm:

Verden (10.)

Hildesheim (4.)

Rehden (13.)

Wilhelmshaven (6.)

Meppen II (8.)

Szenario:

Wetschen muss nahezu alles gewinnen.

Gleichzeitig sind Ausrutscher der Konkurrenz zwingend notwendig.

Die Konstellation in der Oberliga Niedersachsen spitzt sich auf ein klassisches Viererduell zu. Während Wolfenbüttel, Braunschweig II und BSV Rehden noch alles in der eigenen Hand haben, muss Wetschen auf Patzer der Konkurrenten hoffen.

Sie brauchen eine nahezu perfekte Endphase – und ist auf Hilfe von außen angewiesen. Am Ende dürfte der Abstiegskampf vor allem in den direkten Duellen entschieden werden.