Oberliga Niedersachsen: Das Restprogramm aller Teams im Check

SV Atlas Delmenhorst (1., 41 Punkte) Atlas führt die Tabelle knapp an, steht aber vor einem anspruchsvollen Restprogramm mit mehreren direkten Duellen. Schlüsselspiele gegen Bersenbrück (zweimal), Egestorf und Meppen II könnten entscheidend sein.

Heeslinger SC (2., 41 Punkte) Punktgleich mit Atlas, aber mit etwas ausgeglichenerem Restprogramm. Viele Heimspiele und Gegner aus dem unteren Tabellendrittel sprechen für Heeslingen.

Restprogramm:

Wilhelmshaven (A), Verden (H), Hildesheim (H), Rehden (H), Braunschweig II (H), Wolfenbüttel (H), Lupo Wolfsburg (A), LSK Hansa (A), Spelle-Venhaus (H)

Schwierigkeit: Mittel – viele machbare Aufgaben, wenige Topspiele.

Verfolger hoffen auf Patzer

1. FC Germania Egestorf-Langreder (3., 38 Punkte)

Egestorf hat noch alle Chancen, muss aber gegen mehrere Topteams ran.

Restprogramm:

Wolfenbüttel (H), Lupo Wolfsburg (A), Spelle (H), Wetschen (A), LSK Hansa (A), Atlas (H), Holthausen Biene (A), Bersenbrück (A), Verden (H)

Schwierigkeit: Mittel – direkte Duelle gegen fast alle Konkurrenten, aber auch Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel.

TuS Bersenbrück (4., 35 Punkte)

Das Restprogramm ist zweischneidig: viele direkte Duelle, aber auch Pflichtaufgaben.

Restprogramm:

Atlas (H), Rehden (A), Atlas (A), Verden (A), Wetschen (H), Wilhelmshaven (H), Meppen II (A), Egestorf (H), Holthausen Biene (A)

Schwierigkeit: Mittel – Schlüsselrolle im Titelrennen.

VfV Borussia 06 Hildesheim (5., 34 Punkte)

Hildesheim könnte zum großen Faktor werden, denn aktuell hat die Borussia drei Spiele weniger als alle Mannschaften vor ihnen. Es erwartet sie viele Nachholspiele, aber auch zahlreiche Topduelle.

Restprogramm:

Rehden (H), Atlas (A), Heeslingen (A), Braunschweig II (H), Holthausen Biene (A), Wolfenbüttel (A), LSK Hansa (A), Lupo Wolfsburg (H), Wetschen (H), Spelle (A), Rehden (A), LSK Hansa (H)

Schwierigkeit: Sehr hoch – dichtes Programm mit vielen Spitzen- und Auswärtsspielen.

Gesichertes Mittelfeld – mit Chancen nach oben

SC Spelle-Venhaus (6., 34 Punkte)

Ein ausgeglichenes Restprogramm, aber mit vereinzelt schweren Spielen gegen Topteams.

Restprogramm:

Wetschen (A), Rehden (A), Meppen II (H), Egestorf (A), Holthausen Biene (H), Wilhelmshaven (A), Hildesheim (H), Heeslingen (A)

Schwierigkeit: Mittel.

SV Meppen II (7., 33 Punkte)

Viele machbare Spiele, aber auch Schlüsselduelle gegen die Tabellennachbarn und Topteams.

Restprogramm:

Rehden (H), Lupo Wolfsburg (H), Spelle (A), Wetschen (A), LSK Hansa (H), Atlas (A), Bersenbrück (H), Verden (A), Wetschen (H)

Schwierigkeit: Mittel.

SV Wilhelmshaven (8., 32 Punkte)

Ein wechselhaftes Programm mit mehreren direkten Duellen.

Restprogramm:

Heeslingen (H), Braunschweig II (A), Wolfenbüttel (H), Lupo Wolfsburg (H/A), Bersenbrück (A), Spelle (H), LSK Hansa (A), Wetschen (A), Atlas (H)

Schwierigkeit: Mittel bis hoch.

BSV Rehden (9., 29 Punkte)

Viele Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, aber auch Partien, die Rehden gewinnen muss.

Restprogramm:

Meppen II (A), Hildesheim (A), Spelle (H), Bersenbrück (H), Heeslingen (A), Verden (H/A), Braunschweig II (A), Wetschen (A), Hildesheim (H), Wolfenbüttel (H)

Schwierigkeit: Mittel.

Lüneburger SK Hansa (10., 29 Punkte)

Heimspiele gegen direkte Konkurrenten – Vorteil in der Schlussphase.

Restprogramm:

Verden (H), Wetschen (H), Meppen II (A), Egestorf (H), Hildesheim (H), Holthausen Biene (A), Lupo Wolfsburg (A), Wilhelmshaven (H), Heeslingen (H), Hildesheim (A)

Schwierigkeit: Mittel.

Eintracht Braunschweig II (11., 28 Punkte)

Braunschweig hat schon am meisten Spiele absolviert und somit das kürzeste Restprogramm. Direkte Duelle gegen Konkurrenten können richtungsweisend sein.

Restprogramm:

Holthausen Biene (A), Wilhelmshaven (H), Hildesheim (A), Heeslingen (A), Rehden (H), Wolfenbüttel (A), Lupo Wolfsburg (H)

Schwierigkeit: Mittel.

Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt

FC Verden 04 (12., 24 Punkte)

Schweres Programm mit vielen Topteams und nur wenig Spiele gegen direkte Konkurrenten.

Restprogramm:

LSK Hansa (A), Heeslingen (A), Holthausen Biene (H), Atlas (A), Bersenbrück (H), Rehden (A/H), Wetschen (A), Meppen II (H), Egestorf (A)

Schwierigkeit: Sehr hoch.

MTV Wolfenbüttel (13., 20 Punkte)

Viele direkte Duelle, Chance und Risiko zugleich sind. Gibt es Überraschungen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte?

Restprogramm:

Egestorf (A), Lupo Wolfsburg (A), Wetschen (A), Holthausen Biene (H), Wilhelmshaven (A), Hildesheim (H), Heeslingen (A), Braunschweig II (H), Rehden (A)

Schwierigkeit: Mittel bis hoch.

TSV Wetschen (14., 13 Punkte)

Das wohl härteste Restprogramm der Liga. Wetschen hat bisher die wenigsten Partien in der Oberliga Niedersachsen absolviert. Alleine wegen der engen Taktung der Spiele ist das Restprogramm nicht zu unterschätzen.

Restprogramm:

Spelle (H), Holthausen Biene (A), Wolfenbüttel (H), LSK Hansa (A), Meppen II (H), Atlas (H), Egestorf (H), Bersenbrück (A), Verden (H), Hildesheim (A), Rehden (H), Wilhelmshaven (H), Meppen II (A)

Schwierigkeit: Sehr hoch.

Lupo Martini Wolfsburg (15., 9 Punkte)

Viele Spiele gegen Topteams, doch die Tabellensituation erlaubt kaum Spielraum für Fehler.

Restprogramm:

Meppen II (A), Wolfenbüttel (H), Egestorf (H), Holthausen Biene (A), Wilhelmshaven (A/H), Hildesheim (A), LSK Hansa (H), Heeslingen (H), Braunschweig II (A)

Schwierigkeit: Hoch.

SV Holthausen Biene (16., 9 Punkte)

Schlusslicht mit schwerem Restprogramm gegen fast alle Spitzenteams. Vor allem im Schlussspurt muss Holthausen Biene noch gegen die besten Mannschaften der Liga ran.

Restprogramm:

Braunschweig II (H), Wetschen (H), Verden (A), Wolfenbüttel (A), Lupo Wolfsburg (H), Hildesheim (H), Spelle (A), LSK Hansa (H), Egestorf (H), Atlas (A), Bersenbrück (H)

Schwierigkeit: Hoch.

Fazit: Kleine Vorteile, große Wirkung

Während Heeslingen das auf dem Papier leichteste Restprogramm im Titelrennen hat, muss Atlas Delmenhorst mehrfach gegen direkte Konkurrenten bestehen. Dahinter könnte vor allem Hildesheim mit seinen Nachholspielen zum entscheidenden Faktor werden.

Im Tabellenkeller hingegen deutet vieles auf einen harten Kampf bis zum letzten Spieltag hin – mit klaren Nachteilen für Wetschen, Lupo Wolfsburg und Holthausen Biene, deren Restprogramme kaum Raum für Überraschungen lassen.