Oberliga Niederrhein: Wer steigt in die Regionalliga West auf?

In der Oberliga Niederrhein stehen noch fünf Spieltage an. Die SpVg Schonnebeck hat einen knappen Vorsprung vor vier Teams, die ebenfalls noch hoffen, in die Regionalliga West aufzusteigen. Daher die Frage an die Community: Wer wird Oberliga-Meister und steigt auf? Steigt vielleicht auch ein anderes Team als der Meister auf?

Als Orientierungshilfe findet ihr unterhalb der Umfrage (hier bitte nach Beantwortung auf "Senden" klicken) das Restprogramm von Schonnebeck, des SC St. Tönis, der SSVg Velbert, des ETB SW Essen und des VfB Homberg.