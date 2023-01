Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein ist beendet. – Foto: Stefan Brauer

Oberliga Niederrhein startet mit Nachholspielen Oberliga Niederrhein: Am Sonntag endet in der Liga die Winterpause und es wird wieder um Punkte gespielt.

Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein nähert sich dem Ende. Der erste reguläre Spieltag im neuen Jahr ist zwar noch eine Woche entfernt, doch am Sonntag stehen gleich sieben Nachholspiele an. Der Grund dafür ist das Winterwetter, welches im Dezember zu zahlreichen Ausfällen gesorgt hat. Auch die für Sonntag angesetzte Begegnung zwischen dem Cronenberger SC und dem SC St. Tönis wurde bereits ein weiteres Mal abgesagt.

Der MSV Düsseldorf empfängt Spitzenreiter SSVg Velbert. Zu Saisonbeginn konnte der Aufsteiger dem Aufstiegskandidaten noch ein Remis entlocken. Sollte die SSVg den Dreier einfahren, würde sie den Vorsprung vor dem ETB Schwarz-Weiß Essen wieder auf fünf Punkte ausbauen und einen weitern Schritt in Richtung Regionalliga gehen.

Morgen, 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 VfB Homberg VfB Homberg 14:30 PUSH

In Duisburg kommt es zum Derby zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem VfB Homberg. Die beiden Mannschaften gehen auch in der Tabelle gemeinsame Wege und belegen bei drei Punkten Abstand die ersten beiden Abstiegsränge. Für die Sportfreunde läuft es als Aufsteiger zwar nicht perfekt, aber durchaus im Rahmen, der Regionalliga-Absteiger aus Homberg kann mit dem bisherigen Verlauf in keinster Weise zufrieden sein.

Morgen, 14:30 Uhr FSV Duisburg FSV Duisburg Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 14:30 PUSH

Im Klassement ganz unten steht der FSV Duisburg. Mit schon 16 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer scheint der Klassenerhalt nahezu unmöglich, doch die Kicker von der Warbruckstraße haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mit Guido Naumann hat der FSV zudem einen neuen Trainer verpflichtet, der das Unmögliche möglich machen soll. Die Duisburger empfangen die Sportfreunde Baumberg, die bereits mehr als viermal so viele Punkte auf dem Konto und somit noch Kontakt zur Spitzengruppe haben.

Ein Duell auf Augenhöhe bahnt sich zwischen Ratingen 04/19 und dem TSV Meerbusch an. Fünf Punkte trennen beide Teams in der Tabelle. Am ersten Spieltag in dieser Saison gab es zwischen den beiden Kontrahenten ein echtes Spektakel, an dessen Ende die Ratinger mit 5:3 die Oberhand behielten. Der TSV hatte zuvor schon mit 0:4 hinten gelegen.

Morgen, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SC Union Nettetal Nettetal 15:00 PUSH

Punktgleich und als Tabellennachbarn gehen die SpVg Schonnebeck und Union Nettetal in den Spieltag. Zu Beginn der Spielzeit konnte Nettetal noch einen 5:2-Sieg feiern. Schonnebeck hingegen brauchte einige Wochen, um in der Saison anzukommen, hat sich aber im Verlauf stetig gesteigert und auf den zehnten Rang vorgearbeitet. Damit gehören wie zu zum Mittelfeld der Liga, was den Blick aber aufmerksam nach unten richten muss, denn es sind nur sechs Zähler bis zum ersten aktuell Abstiegsplatz.

Noch minimale Chancen auf einen Spitzenplatz in der Endabrechnung hat der VfB 03 Hilden. Zwar beträgt der Rückstand auf die Spitze schon zehn Zähler, doch im Kreis der Verfolger haben sich die 03er fest etabliert. Sonntag geht es gegen den 1. FC Monheim, der mit acht Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen bislang eine eher durchwachsene Bilanz vorweisen kann.