Oberliga Niederrhein startet: Drei Neue und ein spannender Auftakt

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen ganz klassisch die Aufsteiger im Fokus: Während die DJK Adler Union Frintrop am Freitagabend möglicherweise vor 1.000 Zuschauern gegen die SpVg Schonnebeck das Eröffnungsspiel absolviert, bestreiten die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden ihre ersten Oberliga-Spiele überhaupt.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich
So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
