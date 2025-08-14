 2025-08-14T11:39:53.462Z

Schonnebeck gastiert in Frintrop.
Schonnebeck gastiert in Frintrop. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberliga Niederrhein startet: Drei Neue und ein spannender Auftakt

Oberliga Niederrhein live: Mit Heimspielen der DJK Adler Union Frintrop und des KFC Uerdingen beginnt die Saison am Freitag, das Abenteuer beginnt für die Holzheimer SG, den VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden.

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen ganz klassisch die Aufsteiger im Fokus: Während die DJK Adler Union Frintrop am Freitagabend möglicherweise vor 1.000 Zuschauern gegen die SpVg Schonnebeck das Eröffnungsspiel absolviert, bestreiten die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden ihre ersten Oberliga-Spiele überhaupt.

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30live

Liveticker: KFC Uerdingen - SF Baumberg

Morgen, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
20:00live

Liveticker: SC St. Tönis - SV Biemenhorst

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30live

Liveticker: 1. FC Monheim - Blau-Weiß Dingden

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

Liveticker: Holzheimer SG - 1. FC Kleve

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live

Liveticker: VfB Homberg - TSV Meerbusch

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

Liveticker: ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00

Liveticker: FC Büderich - SV Sonsbeck

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:30

Liveticker: VfB 03 Hilden - Ratingen 04/19

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich
So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

