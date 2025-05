Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert springt an die Tabellenspitze

Neben dem TVD Velbert steht für zwei weitere Vereine der Oberliga Niederrhein, nach aktuellem Stand der Dinge, seit Freitagabend fest, dass sie in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start werden gehen müssen. Der SC Union Nettetal unterlag dem Aufstiegsanwärter SSVg Velbert deutlich mit 0:4 und kann damit den fünftletzten Platz der Tabelle nicht mehr erreichen.