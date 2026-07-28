 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein: So sieht's in der Vorbereitung aus

Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten.
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Neu-Oberligist SV Scherpenberg empfängt ETB Schwarz-Weiß Essen am 14. August zum Saisonauftakt der Oberliga Niederrhein. Doch aktuell bereiten sich noch alle Teams auf die Spielzeit 2026/27 vor. Hier geben wir euch einen überblick über alle Testspiele und die Ergebnisse der Oberligisten.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August.

1. FC Monheim

1. Spvg Solingen-Wald

Blau-Weiß Dingden

ETB Schwarz-Weiß Essen

FC Büderich

Fortuna Düsseldorf II

Holzheimer SG

KFC Uerdingen

Ratingen 04/19

SC St. Tönis

Sportfreunde Baumberg

SpVg Schonnebeck

SSVg Velbert

SV Scherpenberg

SV Sonsbeck

TSV Meerbusch

VfL Jüchen-Garzweiler

Wuppertaler SV

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