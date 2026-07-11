 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein: So laufen die Saisonvorbereitungen der Teams

Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Noch steht der Spielplan der Oberliga Niederrhein nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Oberligisten bisher in den Testspielen lief.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August.

1. FC Monheim

  • FR, 3. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H), 0:6
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Siegburger SV (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - ASV Mettmann (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - Grün-Weiß Brauweiler (A)
  • DI, 28. Juli, 19.45 Uhr - SSV Jan Wellem (A)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - SpVg Frechen 20 (H)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (H)

1. Spvg Solingen-Wald

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (A)
  • DO, 16. Juli, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SO, 19. Juli, 14 Uhr - TSV Eller (A)
  • DO, 23. Juli, 19 Uhr - FC Remscheid (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A)
  • SO, 9. August, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H)

Blau-Weiß Dingden

ETB Schwarz-Weiß Essen

  • SA, 11. Juli, 16 Uhr - Rot-Weiss Essen (H)
  • SA, 18. Juli, 16 Uhr - Westfalia Herne (A)
  • DO, 30. Juli, 13 Uhr - TuS Ennepetal (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - SC Velbert (A)

FC Büderich

  • DI, 7. Juli, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (H), 3:3
  • SA, 11. Juli, 17 Uhr - VfB Hilden (H)
  • MI, 15. Juli, 20 Uhr - Viktoria Goch (H)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - DJK Gnadental (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (H)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - TuS BW Königsdorf (H)
  • SA, 2. August, 16 Uhr - VfB Bottrop (A)

Fortuna Düsseldorf II

  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - SC St. Tönis (A)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SA, 8. August - SpVg Frechen 20 (A)

Holzheimer SG

  • SO, 5. Juli, 12 Uhr - Rot-Weiss Essen U19 (A), 3:2
  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSV Eller (H)
  • SA, 18. Juli, 15 Uhr - DJK Gnadental (A)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Fortuna Köln U23 (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SA, 1. August, 16 Uhr - TuS Wickrath (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - MSV Düsseldorf (A)

KFC Uerdingen

Ratingen 04/19

  • MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - VfB Bottrop (A), 0:0
  • SA, 11. Juli, 13 Uhr - SV Bergisch Gladbach (H)
  • MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A)
  • SO, 26. Juli, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (A)
  • Mi, 29. Juli, 19.30 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)
  • SO, 2. August, 15 - SV Schermbeck (A)

SC St. Tönis

Sportfreunde Baumberg

  • MI, 1. Juli - Trainingsauftakt
  • MO, 6. Juli, 19.30 Uhr - TSV Solingen (H), 1:2
  • FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - HSV Langenfeld (H)
  • DI, 14. Juli, 19.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (H)
  • SA, 18. Juli, 15.30 Uhr - Bayer Leverkusen (H)
  • SA, 25. Juli, 14.30 Uhr - 1. FC Düren (H)
  • SA, 1. August, 14.15 Uhr - TSG Sprockhövel (H)

SpVg Schonnebeck

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - 1. FC Gievenbeck (H)
  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Westfalia Rhynern (A)
  • MI, 22. Juli, 19 Uhr - ESC Rellinghausen (H)
  • DO, 30. Juli, 19.15 Uhr - DJK TuS Horden (H)
  • SO, 2. August, 15.30 Uhr - SpVgg Horsthausen (A)

SSVg Velbert

  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A), 1:2
  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSG Sprockhövel (A)
  • SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SpVgg Erkenschwick (A)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)
  • SO, 26. Juli, 13 Uhr - Fortuna Köln (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Eintracht Hohkeppel (H)

SV Scherpenberg

  • SO, 5. Juli, 15 Uhr - SC 1920 Oberhausen (H), 4:0
  • FR, 10. Juli, 19.45 Uhr - Mülheimer FC 97 (H)
  • FR, 17. Juli, 20 Uhr - VfB Speldorf (McDonalds-Cup)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - TSV Meerbusch (A)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Anadolu-Türkspor Krefeld (A)

SV Sonsbeck

  • FR, 10. Juli, 19 Uhr - Trainingsauftakt
  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - Borussia Veen (A)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Meerbusch (H)
  • MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Sportfreunde Broekhuysen (A)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (H)

TSV Meerbusch

  • SA, 18. Juli, 15 Uhr - FC Cosmos Koblenz (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - SV Sonsbeck (A)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Gnadental (A)

VfL Jüchen

  • SO, 5. Juli, 11 Uhr - Trainingsauftakt
  • FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - SC Schiefbahn (A)
  • SA, 11. Juli, 15 Uhr - SpVg Odenkirchen (A)
  • MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (A)
  • SA, 18. Juli, 16 Uhr - Union Nettetal (H)
  • DO, 23. Juli, 20 Uhr - MSV Düsseldorf (H)
  • SO, 26. Juli, 13 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A)
  • SA, 1. August, 17 Uhr - Sportfreunde Neuwerk (A)

Wuppertaler SV

  • SO, 28. Juni - Trainingsauftakt
  • SO, 5. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (H), 2:2
  • SA, 11. Juli - DV Solingen (A)
  • DI, 14. Juli, 19.30 Uhr - 1- FC Wülfrath (A)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (H)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - SSV Merten (Ort offen)
  • SA, 1. August, 14 Uhr - Arminia Bielefeld II (H)

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