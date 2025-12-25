 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Nach dem Jahreswechsel beginnt die Winter-Vorbereitung der Oberligisten.
Nach dem Jahreswechsel beginnt die Winter-Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga Niederrhein: So läuft die Winter-Vorbereitung

Am letzten Januar-Wochenende geht es in der Oberliga Niederrhein wieder um Punkte. Zuvor wird ausgiebig getestet. Die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Die Teams der Oberliga Niederrhein befinden sich in der wohlverdienten Winterpause, doch die ist nur von kurzer Dauer. Schon am 30. Januar geht es wieder um Punkte in der Meisterschaft. Die Zeit davor nutzen die Vereine, um ausgiebig zu testen. Viele Oberligisten sind zudem in der Halle gefordert. Nachfolgend findet ihr die kompakte Übersicht der Vorbereitung.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte macht am Freitagabend, 30. Januar, das Derby zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden.

1. FC Kleve

  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - Borussia Veen (A)
  • SA, 17. Januar, 13 Uhr - TuS Xanten (H)
  • SO, 18. Januar, 13 Uhr - MSV Duisburg U19 (H)
  • SO, 25. Januar, 13 Uhr - Rot-Weiß Oberhausen U19 (A)
  • SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - GSV Moers (A)

1. FC Monheim

  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - SVG Weissenberg (A)
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - 1. FC Köln U21 (H)
  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - TSV Bayer Dormagen (H)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - FC Wegberg-Beeck (A)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - SSV Bornheim (H)

Blau-Weiß Dingden

  • DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - Westfalia Gemen (H)
  • SO, 11. Januar, 14 Uhr - Preußen Münster II (A)
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SV Rot-Weiß Deuten (A)
  • SA, 24. Januar, 13.30 Uhr - Viktoria Goch (A)

DJK Adler Union Frintrop

  • SA, 10. Januar, 12 Uhr - Viktoria Goch (A)
  • SA, 17. Januar, 15.30 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H)
  • SO, 18. Januar, 14.30 Uhr - SV Schermbeck (A)
  • SA, 24. Januar, 15 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)

ETB Schwarz-Weiß Essen

  • DI, 13. Januar, 18.45 Uhr - Fortuna Düsseldorf U23 (A)
  • DO, 15. Januar, 19 Uhr - 1. FC Bocholt (H)

FC Büderich

  • SO, 4. Januar, 14 Uhr - DV Solingen (H)
  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (H)
  • SO, 11. Januar, 13.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SpVg Frechen 20 (A)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Düren (H)

Holzheimer SG

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - 1. FC Grevenbroich-Süd (A)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - Victoria Mennrath (H)
  • SO, 18. Januar, 13.30 Uhr - FC Teutonia Weiden (H)
  • MO, 19. Januar, 19.30 Uhr - SC Kapellen-Erft (H)

KFC Uerdingen

  • FR-SO, 2.-4. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Krefeld
  • FR, 9. Januar, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (A)
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - SSVg Velbert (H)
  • SA-SO, 17.-18. Januar - Turnier in Hordel
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - Westfalia Rhynern (H)

Ratingen 04/19

  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - VfB Speldorf (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - ESC Rellinghausen (H)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)

SC St. Tönis

  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (A)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - SV Sonsbeck (H)
  • SA, 25. Januar, 15 Uhr - Union Nettetal (H)

Sportfreunde Baumberg

  • DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H)
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach U23 (A)
  • SO, 11. Januar, 14 Uhr - TuRU Düsseldorf (H)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SV Bergisch Gladbach (H)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr - FC Hürth (H)

SpVg Schonnebeck

  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - Rot Weiss Ahlen (H)
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr - SG Schönebeck (H)
  • SA, 17. Januar, 11 Uhr - Spvgg Erkenschwick (H)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - TSG Sprockhövel (H)

SV Biemenhorst

  • DI, 6. Januar, 18 Uhr - 1. FC Bocholt (H)
  • MI, 7. Januar, 20 Uhr - SGE Bedburg-Hau (A)
  • SO, 18. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Bocholt
  • SO, 25. Januar, 16 Uhr - SV Scherpenberg (A)

SV Sonsbeck

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - TuS Xanten (H)
  • DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - SV Scherpenberg (H)
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - SC St. Tönis (A)
  • SO, 25. Januar, 14 Uhr - SV Schermbeck (A)

TSV Meerbusch

  • DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - SSVg Velbert (H)
  • SA, 10. Januar, 14.30 Uhr - OSV Meerbusch (A)
  • SA, 17. Januar, 14.30 Uhr - DV Solingen (H)
  • SA, 24. Januar, 15 Uhr - ASC Dortmund (A)

VfB Hilden

  • SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)
  • SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - SV Eintracht Hohkeppel (A)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr - SSV Merten (A)

VfB Homberg

  • SA, 10. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Duisburg
  • DI, 13. Januar, 19 Uhr - Rot-Weiß Oberhausen U19 (A)
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr - SV Scherpenberg (H)
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - SpVg Schonnebeck (H)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - SV Schermbeck (H)

VfL Jüchen

  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - TuS Buisdorf (H)
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - FC Wegberg-Beeck (A)
  • SA. 17. Januar, 14 Uhr - 1. FC Düren (H)
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr - SV Süchteln (A)
  • DI, 20. Januar, 20 Uhr - Victoria Mennrath (A)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr - FC Teutonia Weiden (H)

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 025.12.2025, 22:00 Uhr
Marcel EichholzAutor