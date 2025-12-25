Oberliga Niederrhein: So läuft die Winter-Vorbereitung

Die Teams der Oberliga Niederrhein befinden sich in der wohlverdienten Winterpause, doch die ist nur von kurzer Dauer. Schon am 30. Januar geht es wieder um Punkte in der Meisterschaft. Die Zeit davor nutzen die Vereine, um ausgiebig zu testen. Viele Oberligisten sind zudem in der Halle gefordert. Nachfolgend findet ihr die kompakte Übersicht der Vorbereitung.