Allgemeines
Nach dem Jahreswechsel beginnt die Winter-Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Ulrich Laakmann
Oberliga Niederrhein: So läuft die Winter-Vorbereitung
Am letzten Januar-Wochenende geht es in der Oberliga Niederrhein wieder um Punkte. Zuvor wird ausgiebig getestet. Die Übersicht.
Die Teams der Oberliga Niederrhein befinden sich in der wohlverdienten Winterpause, doch die ist nur von kurzer Dauer. Schon am 30. Januar geht es wieder um Punkte in der Meisterschaft. Die Zeit davor nutzen die Vereine, um ausgiebig zu testen. Viele Oberligisten sind zudem in der Halle gefordert. Nachfolgend findet ihr die kompakte Übersicht der Vorbereitung.
Den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte macht am Freitagabend, 30. Januar, das Derby zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden.
1. FC Kleve
SO, 11. Januar, 15 Uhr - Borussia Veen (A)
SA, 17. Januar, 13 Uhr - TuS Xanten (H)
SO, 18. Januar, 13 Uhr - MSV Duisburg U19 (H)
SO, 25. Januar, 13 Uhr - Rot-Weiß Oberhausen U19 (A)