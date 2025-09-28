Oberliga Niederrhein: So läuft der 7. Spieltag am Sonntag

Im 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein steckt wieder eine Menge drin, denn schon am Freitag hofft der 1. FC Kleve auf Punkte beim Spitzenteam SpVg Schonnebeck. Blau-Weiß Dingden ist im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch kein Außenseiter, doch was gilt für den VfL Jüchen-Garzweiler beim Tabellenführer Ratingen 04/19? Das Überraschungsteam gastiert als Zweiter. Außerdem am Sonntagabend: Der VfB Homberg empfängt um 18 Uhr den KFC Uerdingen.

Nach verpatztem Saisonstart war der 1. FC Kleve vor dem Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck ordentlich unter Druck. Dem konnte die Mannschaft von Umut Akpinar Stand halten und für eine kleine Überraschung sorgen. Die Klever kamen am Schetters Busch vor fast 300 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Begegnung schossen die Gäste das erste Tor. Konnte der Schuss von Elias Reffeling zunächst noch geblockt werden, war Niklas Klein-Wiele beim Abstauber zur Stelle (19.). In der Folge blieb Kleve effektiv, während die Schwalben Probleme hatten, in die Partie zu finden. Nach der Pause lief fast nur noch Schonnebeck an, Kleve kam kaum noch zu Offensivaktionen. Nach einer Ecke vergab der 1. FC gleich zwei gute Chancen auf den Ausgleich (68.), was sich nur wenig später rächen sollte. Ein Freistoß aus 30 Metern leitete den Ausgleich ein. Flach geschossen gab es im Strafraum viel Gewusel. Letztlich drückte Marcio Elias Lopes da Silva Do Vale den Ball über die Linie. Die finalen Angriffsbemühungen der Hausherren wurden nicht mehr belohnt.

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

