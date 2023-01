Oberliga Niederrhein: So läuft der 22. Spieltag - live! Oberliga Niederrhein: Endlich rollt der Ball wieder in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Die Winterpause findet am heutigen Sonntag ein Ende. Nach intensiven Trainingswochen, zig Freundschaftsspielen und zahlreichen Transfers geht es in der Oberliga Niederrhein endlich wieder um Zählbares. Und gleich stehen spannende Partien auf dem Programm: Der zuletzt formstarke MSV Düsseldorf fordert den Spitzenreiter SSVg. Velbert heraus, in Duisburg steigt das Derby der Sportfreunde Hamborn 07 gegen den VfB Homberg und im Tabellenkeller kämpft der 1. FC Kleve gegen TuRU Düsseldorf um ganz wichtige Zähler. Hinzu kommt, dass der FSV Duisburg beim Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg gleich unter Druck steht. Schließlich will man mit dem neuen Trainer Guido Naumann schnellstmöglich die Trendwende einleiten.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Der Nachhol-Spieltag in der Übersicht

MSV Düsseldorf - SSVg Velbert