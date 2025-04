Oberliga Niederrhein muss sich auf vier Abstiegsplätze einstellen

Das Meisterschaftsrennen in der Oberliga Niederrhein ist durch den 3:1-Erfolg des SC St. Tönis beim Tabellenführer SpVg Schonnebeck extrem spannend. Das gilt auch für den Abstiegskampf, denn die Teams ab Tabellenplatz elf müssen um den Ligaverbleib zittern - und das liegt auch an der Regionalliga West.

Der Auf- und Abstieg am Niederrhein richtet sich nämlich daran aus, wie viele Niederrhein-Mannschaften aus der Regionalliga West absteigen. Sobald dem KFC Uerdingen seine Insolvenz-bedingte Neun-Punkte-Strafe ausgesprochen wird, fällt der Aufsteiger an das sportliche Tabellenende der Regionalliga zurück. Mit dann 16 Punkten fehlen Uerdingen sechs bis sieben Punkte zum rettenden Ufer (aktuell sieht es so aus, als wäre Platz 15 ein Nichtabstiegsplatz, da es nicht der Fall zu sein scheint, dass NRW-Vertreter aus der 3. Liga absteigen).

Der Klassenerhalt ist natürlich nicht völlig unrealistisch, aber Uerdingen läuft die Zeit davon: Diese sechs bis sieben Punkte müssen innerhalb von fünf Spieltagen aufgeholt werden, der KFC spielt auch noch gegen Fortuna Köln und den MSV Duisburg. Und weil mit Uerdingen ein Niederrhein-Klub aus der Regionalliga abzusteigen scheint, muss sich die Oberliga auf vier Absteiger in die Landesliga einstellen. Nur, wenn kein Niederrhein-Team aus der Regionalliga West absteigt, gibt es drei Landesliga-Absteiger in der Oberliga. Konkret geht es um diesen Zahlenspiegel: