Oberliga Niederrhein live: Verfolgerduelle und Abstiegskampf

Monheims Derby gegen Baumberg. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein: Spitzenreiter Ratingen 04/19 hat seit Freitag den VfB 03 Hilden mehr denn je im Nacken sitzen. Gejubelt hat auch schon der SV Sonsbeck. So läuft der Sonntag!

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________________ Liveticker: 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

Heute, 15:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 0 0 PUSH

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: SC St. Tönis - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: ETB SW Essen - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 0 PUSH

________________ Liveticker: VfB Homberg - FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

________________ Liveticker: Holzheimer SG - SV Biemenhorst

Heute, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 live PUSH

________________ Ratingen verhindert Pleite

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG





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