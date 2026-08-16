Oberliga Niederrhein live: So laufen die Sonntagsspiele

Oberliga Niederrhein: Nur vier Spiele steigen am Sonntag, aber die Partien sind allesamt spannend - vor allem die Top-Duelle bei der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert. So läuft der Sonntag:
Der KFC Uerdingen ist am Samstag seiner Favoritenrolle in Holzheim gerecht geworden, zudem sicherte sich der SV Sonsbeck einen Zähler bei Sportfreunde Baumberg - mehr hier!
Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und Aufsteiger SV Scherpenberg jubelten am Freitag - mehr hier!
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
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