 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: So laufen die Sonntagsspiele

Oberliga Niederrhein: Nur vier Spiele steigen am Sonntag, aber die Partien sind allesamt spannend - vor allem die Top-Duelle bei der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert.

von André Nückel · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Saisonstart in der Oberliga.
Saisonstart in der Oberliga. – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Oberliga Niederrhein: Nur vier Spiele steigen am Sonntag, aber die Partien sind allesamt spannend - vor allem die Top-Duelle bei der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert. So läuft der Sonntag:

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - Wuppertaler SV

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
15:00live

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Liveticker: SC St. Tönis - 1. Spvg Solingen-Wald 03

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

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Liveticker: FC Büderich - 1. FC Monheim

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live
Spieltext FC Büderich - FC Monheim

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KFC stark, Sonsbeck entführt Punkt

Der KFC Uerdingen ist am Samstag seiner Favoritenrolle in Holzheim gerecht geworden, zudem sicherte sich der SV Sonsbeck einen Zähler bei Sportfreunde Baumberg - mehr hier!

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
1

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Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Gestern, 16:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
5

Viele Tore am Freitagabend

Fortuna Düsseldorf II, Blau-Weiß Dingden und Aufsteiger SV Scherpenberg jubelten am Freitag - mehr hier!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
3
0

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
5
3
Abpfiff

>>> Zum Spielbericht

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
3
0
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

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