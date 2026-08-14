 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: So laufen die Auftaktspiele am Freitag

Oberliga Niederrhein: Am 1. Spieltag wird Fortuna Düsseldorf die Saison gegen den TSV Meerbusch eröffnen. Am Freitag finden aber noch zwei weitere Spiele statt.

von André Nückel · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser
Auf Fortuna II liegt in der öffentlichen Wahrnehmung ein großer Fokus.
Auf Fortuna II liegt in der öffentlichen Wahrnehmung ein großer Fokus. – Foto: Tom Klesper

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Ab Freitag wird in der vielleicht besten Oberliga Niederrhein aller Zeiten wieder gespielt, immerhin ist das Teilnehmerfeld so prominent wie schon lange nicht. Fortuna Düsseldorf II und der TSV Meerbusch bestreiten das Eröffnungsspiel, der KFC Uerdingen und der Wuppertaler SV folgen am Samstag und Sonntag. Für den WSV steht bei der SSVg Velbert direkt das erste Topspiel der Saison an. Das gilt auch für das direkte Duell zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19.

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30live

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Liveticker: SV Scherpenberg - ETB SW Essen

Heute, 19:30 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
19:30live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live

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Liveticker: Holzheimer SG - KFC Uerdingen

Morgen, 16:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - Wuppertaler SV

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
15:00live

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Liveticker: SC St. Tönis - 1. Spvg Solingen-Wald 03

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

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Liveticker:

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live
Spieltext FC Büderich - FC Monheim

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

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