Oberliga Niederrhein live: So läuft der Spieltag

Spieltag 19 in der Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewinnt erneut - und springt nach seinem Triumph bei der Holzheimer SG auf Rang zwei der Liga! Am Samstag geht es beim KFC Uerdingen weiter, ehe am Sonntag das Kracher-Duell zwischen dem SC St. Tönis und Ratingen 04/19 steigt.
Der TSV Meerbusch vergoldete am Freitag seinen 1:0-Erfolg gegen den VfB Homberg mit einem ebenfalls 1:0-Sieg bei der Holzheimer SG. Mattia Toni Klemen Majetic bestrafte einen Fehler der HSG-Abwehr und erzielte das einzige Tor des Tages (56.). Damit gelang der Truppe von Marcel Winkens nicht nur der dritte 1:0-Triumph in Serie, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein. Der TSV kam schlecht in die Saison, hat sich aber kontinuierlich gesteigert und hat mit 30 Punkten nur fünf weniger als Ratingen 04/19. Eine starke Zwischenbilanz, die auch zeigt: In der Oberliga ist mit einer kleinen Serie jederzeit ein großer Sprung möglich.
Holzheim droht dagegen ein Abstiegsplatz, dafür muss Frintrop das Kellerduell gegen Kleve gewinnen.
Holzheimer SG – TSV Meerbusch 0:1
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (90. Zinedine Durmus), Arton Tolaj, Paul Wolf (65. Yannick Joosten), Sakaki Ota (46. Abdelkarim Afkir), Jonas Theuerzeit, Aaron Thomas (65. Oscar James Callan), Dion Gutaj (78. Mohamad Hegi), Paul-Joel Sauer - Trainer: Jesco Neumann
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Leon Kempkens, Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira, Yasin Bas (79. Eugene Park), Mattia Toni Klemen Majetic, Harding Mac Stuell Beira, Pablo Ramm (70. Ilyas Vöpel), Florian Berisha, Daniel Aserov (65. Vitali Habarov), Harumi Goto - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Mattia Toni Klemen Majetic (56.)
KFC Uerdingen – SV Sonsbeck 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (86. Ibuki Noguchi), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (81. Adam Tolba), Etienne-Noel Reck (90. Jesse-Garon Sierck), Ephraim Kalonji (79. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (79. Semih Güngör), Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (46. Lorik Rama), Linus Krajac (79. Shadi Ghrayeb), Marco De Stefano (83. Ruben Joan Martens), Klaus Keisers, Niklas Binn (83. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1775
Tore: 1:0 Ole Päffgen (37.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (44.), 3:0 Etienne-Noel Reck (90.)
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop
