 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: So läuft der Spieltag

Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch setzt sich am Freitag bei der Holzheimer SG durch und springt auf Platz zwei. Der KFC Uerdingen spielt am Samstag, Topspiel am Sonntag beim SC St. Tönis.

von André Nückel · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser
TSV Meerbusch gewinnt erneut.
TSV Meerbusch gewinnt erneut. – Foto: Ludwig Sauels

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Spieltag 19 in der Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewinnt erneut - und springt nach seinem Triumph bei der Holzheimer SG auf Rang zwei der Liga! Am Samstag geht es beim KFC Uerdingen weiter, ehe am Sonntag das Kracher-Duell zwischen dem SC St. Tönis und Ratingen 04/19 steigt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

TSV Meerbusch kommt perfekt aus der Winterpause

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
1

Der TSV Meerbusch vergoldete am Freitag seinen 1:0-Erfolg gegen den VfB Homberg mit einem ebenfalls 1:0-Sieg bei der Holzheimer SG. Mattia Toni Klemen Majetic bestrafte einen Fehler der HSG-Abwehr und erzielte das einzige Tor des Tages (56.). Damit gelang der Truppe von Marcel Winkens nicht nur der dritte 1:0-Triumph in Serie, sondern auch der Sprung auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein. Der TSV kam schlecht in die Saison, hat sich aber kontinuierlich gesteigert und hat mit 30 Punkten nur fünf weniger als Ratingen 04/19. Eine starke Zwischenbilanz, die auch zeigt: In der Oberliga ist mit einer kleinen Serie jederzeit ein großer Sprung möglich.

Holzheim droht dagegen ein Abstiegsplatz, dafür muss Frintrop das Kellerduell gegen Kleve gewinnen.

Holzheimer SG – TSV Meerbusch 0:1
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (90. Zinedine Durmus), Arton Tolaj, Paul Wolf (65. Yannick Joosten), Sakaki Ota (46. Abdelkarim Afkir), Jonas Theuerzeit, Aaron Thomas (65. Oscar James Callan), Dion Gutaj (78. Mohamad Hegi), Paul-Joel Sauer - Trainer: Jesco Neumann
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Leon Kempkens, Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira, Yasin Bas (79. Eugene Park), Mattia Toni Klemen Majetic, Harding Mac Stuell Beira, Pablo Ramm (70. Ilyas Vöpel), Florian Berisha, Daniel Aserov (65. Vitali Habarov), Harumi Goto - Trainer: Marcel Winkens
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Mattia Toni Klemen Majetic (56.)

________________

Klare Angelegenheit für den KFC Uerdingen

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
3
0
Der KFC Uerdingen hat sich gegen den SV Sonsbeck klar durchgesetzt - mehr dazu an dieser Stelle.

KFC Uerdingen – SV Sonsbeck 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (86. Ibuki Noguchi), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (81. Adam Tolba), Etienne-Noel Reck (90. Jesse-Garon Sierck), Ephraim Kalonji (79. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (79. Semih Güngör), Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora (46. Lorik Rama), Linus Krajac (79. Shadi Ghrayeb), Marco De Stefano (83. Ruben Joan Martens), Klaus Keisers, Niklas Binn (83. Daniel Gorden Raul) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1775
Tore: 1:0 Ole Päffgen (37.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (44.), 3:0 Etienne-Noel Reck (90.)

________________

Liveticker: ETB SW Essen - SF Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - Blau-Weiß Dingden

Heute, 14:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
1

________________

Liveticker: SC St. Tönis - Ratingen 04/19

Heute, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
1
+Video

________________

Liveticker: FC Büderich - SV Biemenhorst

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein