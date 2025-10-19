 2025-10-15T11:43:40.576Z

Oberliga Niederrhein live: So läuft der Sonntag!

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben.

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben. So läuft der 10. Spieltag:

Eindrucksvolles Ratingen

Gestern, 15:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
6
Abpfiff
Klatsche für den SV Biemenhorst: Der Tabellenführer Ratingen 04/19 trifft gleich sechsmal, wie hier nachzulesen ist.

SV Biemenhorst – Ratingen 04/19 1:6
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers (79. Berkant Gebes), Luca Ridder (66. Jan Weibring), Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe, Sohail Nadi (69. Giuseppe Mirason Geukes), Jannis Schmitz (79. Iker Prudencio), Joshua Müller, Taric Boland (66. Lendi Jashanica) - Trainer: Daniel Beine
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (62. Armin Deljkovic), Clinton Asare (77. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha (77. Phil Spillmann), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (69. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (69. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 312
Tore: 0:1 Sven Kreyer (30.), 0:2 Emre Demircan (32.), 0:3 Sven Kreyer (40.), 0:4 Edin Hadzibajramovic (80.), 0:5 Georgios Touloupis (84.), 1:5 Iker Prudencio (85.), 1:6 Almedin Gusic (90.)

KFC Uerdingen schlägt Monheim klar

Gestern, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
5
2
+Video
Obwohl der 1. FC Monheim in der Schlussphase doppelt in der Grotenburg jubelte, gewann der KFC Uerdingen deutlich - mehr hier!

KFC Uerdingen – 1. FC Monheim 5:2
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (77. Malcom Scheibner), Yasin-Cemal Kaya (69. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (74. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (74. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider (24. Louis Polakowicz), Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov (31. Florian Breuer), Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (74. Aleksandar Bojkovski), Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1056
Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (13.), 2:0 Etienne-Noel Reck (40.), 3:0 Yasin-Cemal Kaya (45.), 4:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72.), 5:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (76.), 5:1 Enno Lang (80.), 5:2 Tim Galleski (85.)

Liveticker: SV Sonsbeck - Blau-Weiß Dingden

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live

Liveticker: TSV Meerbusch - SC St. Tönis

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Liveticker: VfB Homberg - Holzheimer SG

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

Liveticker: ETB SW Essen - Adler Union Frintrop

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Liveticker: FC Büderich - VfB 03 Hilden

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

