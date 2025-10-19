Oberliga Niederrhein live: So läuft der Sonntag!

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben. So läuft der 10. Spieltag:
SV Biemenhorst – Ratingen 04/19 1:6
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers (79. Berkant Gebes), Luca Ridder (66. Jan Weibring), Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe, Sohail Nadi (69. Giuseppe Mirason Geukes), Jannis Schmitz (79. Iker Prudencio), Joshua Müller, Taric Boland (66. Lendi Jashanica) - Trainer: Daniel Beine
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (62. Armin Deljkovic), Clinton Asare (77. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha (77. Phil Spillmann), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (69. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (69. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 312
Tore: 0:1 Sven Kreyer (30.), 0:2 Emre Demircan (32.), 0:3 Sven Kreyer (40.), 0:4 Edin Hadzibajramovic (80.), 0:5 Georgios Touloupis (84.), 1:5 Iker Prudencio (85.), 1:6 Almedin Gusic (90.)
KFC Uerdingen – 1. FC Monheim 5:2
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (77. Malcom Scheibner), Yasin-Cemal Kaya (69. Adam Tolba), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (74. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck (74. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider (24. Louis Polakowicz), Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov (31. Florian Breuer), Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (74. Aleksandar Bojkovski), Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1056
Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (13.), 2:0 Etienne-Noel Reck (40.), 3:0 Yasin-Cemal Kaya (45.), 4:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (72.), 5:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (76.), 5:1 Enno Lang (80.), 5:2 Tim Galleski (85.)
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: